El Gobierno niega validez política alguna a la propuesta de 21 puntos de Joaquim Torra

El Gobierno de Pedro Sánchez no da validez política alguna a la propuesta de 21 puntos para una negociación sobre Cataluña que el presidente de la Generalitat Joaquim Torra, trasladó al jefe del Ejecutivo español en su reunión en Barcelona del pasado 20 de diciembre, según indicaron ayer fuentes gubernamentales. La propuesta fue revelada el martes por Torra e incluía "una comisión internacional que medie entre los Gobiernos de Cataluña y España".

Documento no pactado

Para el Ejecutivo, este documento "políticamente no tiene ninguna validez" porque no fue pactado con el Govern y, por lo tanto, no se trata de una propuesta sobre la que se pueda construir algo, a diferencia del comunicado conjunto difundido al término de la entrevista entre los dos presidentes.

En ese comunicado, el Ejecutivo español y el Gobierno catalán reconocen que hay "un conflicto sobre el futuro de Cataluña" y apuestan por articular, a través de un diálogo efectivo, una "propuesta política" que concite un amplio apoyo dentro de la sociedad catalana y que se sitúe "en el marco de la seguridad jurídica", esto es dentro de la Constitución.

Tres puntos conocidos

Tras la entrevista de Sánchez y Torra en Barcelona, fueron la ministra de Política Territorial Meritxell Batet, y la consejera catalana de Presidencia Elsa Artadi, las encargadas de dar cuenta de la entrevista en sendas comparecencias.

Ninguna de ellas habló de la propuesta de 21 puntos del president Torra, quien desveló su existencia el día de Navidad, aunque únicamente se refirió a tres de los puntos: la propuesta de una mediación internacional entre España y Cataluña en torno al derecho de autodeterminación, la desfranquización de España, con aislamiento del fascismo y de la ultraderecha, y "la regeneración democrática sobre la base de la ética política".