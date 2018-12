PP y C's pactan que Moreno presida la Junta y los naranjas dirijan el Parlamento

A 24 horas de que hoy, jueves, se constituya el Parlamento andaluz, el Partido Popular -PP- y Ciudadanos -C's- alcanzaron ayer un pacto para que los naranjas se hagan con la presidencia de la Cámara, mientras que los populares se reservarían la de la Junta. El acuerdo, que necesita el voto favorable o la abstención de la ultraderechista Vox, incluye que tanto esta formación como Adelante Andalucía -AA, la coalición de Podemos e Izquierda Unida- tengan un puesto en la Mesa de la Cámara.

El líder del PP andaluz Juan Manuel Moreno, afirmó que el pacto "despeja los obstáculos que había respecto a la Presidencia de la Junta y, si todo marcha como está previsto y todos cumplimos, es más que previsible que yo sea el próximo presidente de la Junta de Andalucía". Estas palabras fueron pronunciadas por Moreno en una rueda de prensa junto al líder de Ciudadanos en Andalucía Juan Marín, en la que anunciaron el acuerdo, logrado al día siguiente de que el martes se difundiese un programa de 90 puntos cerrado por las dos formaciones para desplazar al PSOE del Gobierno andaluz.

La afirmación de Moreno fue corroborada implícitamente por Marín, quien garantizó que su formación "no será un obstáculo" para que se produzca el cambio en Andalucía. De hecho, el propio Moreno añadió que han quedado despejados "todos los obstáculos que había respecto a la Presidencia de la Junta", a la que también aspiraban los naranjas, tercer partido más votado, después de socialistas y populares, en las elecciones del pasado día 2 de diciembre. Los naranjas no han facilitado el nombre de la persona que aspirará a la presidencia del Parlamento.

En los comicios, donde se repartían 109 escaños, el PSOE obtuvo 33 diputados, por 26 del PP, 21 de Ciudadanos, 17 de AA y 12 de Vox. En consecuencia, dado que la mayoría absoluta está en 55 escaños, los 47 diputados de PP y C's necesitan contar con la abstención de Vox para que sus planes salgan adelante, ya que, en principio se descarta cualquier movimiento facilitador por parte de PSOE y AA.

Moreno y Marín explicaron que la propuesta que han cerrado busca que todos los grupos parlamentarios estén representados en la Mesa, de modo que los 7 puestos de este órgano quedarían repartidos así: la Presidencia para Ciudadanos, las 3 vicepresidencias para PSOE, Partido Popular y Adelante Andalucía, mientras que las 3 secretarías estarían ocupadas por PSOE, PP y Vox. Ciudadanos cedería uno de los puestos que le corresponderían según los resultados electorales a la confluencia de Podemos e Izquierda Unida. Este se gesto se ha considerado un intento de evitar "la foto en solitario" con Vox que se produciría si AA quedase fuera de la Mesa. Anoche la formación izquierdista no había comunicado aún su punto de vista sobre la propuesta.

En cuanto a Vox, el secretario general de los populares Teodoro García Egea, explicó por la tarde durante 90 minutos a su homólogo de esa formación Javier Ortega Smith, los detalles del programa de Gobierno alcanzado con Ciudadnos. Tras la reunión, el presidente de Vox Santiago Abascal, tuiteó que su partido "no va a votar un gobierno que no se siente a escuchar y atender a los representantes y las propuestas de 400.000 andaluces", lo que no impide que, aunque sea por la vía de la abstención, los ultraderechistas den vía libre al pacto sobre la Mesa. El acuerdo programático anunciado el martes por PP y C's no incluye ninguna de las principales exigencias de Vox.