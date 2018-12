Botella y seis exediles, condenados por vender vivienda social a un 'fondo buitre'

La exacaldesa de Madrid Ana Botella y seis de sus ediles, todos ellos del PP, han sido condenados a pagar 22,7 millones de euros por vender de forma "ilegal", sin concurrencia, publicidad y por debajo de su precio, 1.860 viviendas de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) al fondo de inversión Fidere en 2013, considerado un fondo buitre.

El Tribunal de Cuentas ha acordado esta condena, que será recurrida, en un fallo adoptado el jueves, en el que considera que las 18 promociones de vivienda fueron enajenadas por debajo del precio contable y de mercado generando un perjuicio al erario público de 25,7 millones de euros. El Tribunal condena también a Fermín Oslé Uranga, consejero delegado de la EMVS en el año 2013, a abonar 3.040.000 euros.

El Tribunal considera probado que esta venta, por 128 millones de euros, se cerró por debajo del precio contable de los inmuebles, de 159 millones, y también por debajo del precio del mercado. La enajenación se hizo "sin elaborar un pliego de condiciones de la venta, ni hacer un estudio técnico de la necesidad económica y viabilidad jurídica de la misma, ni fijar con carácter previo, mediante el oportuno informe técnico o tasación homologada, el valor de los inmuebles a enajenar", asegura el fallo.

Los concejales condenados son Concepción Dancausa, exdelegada del Gobierno en Madrid; Paz González, Enrique Núñez, Diego Sanjuanbenito -todos ellos altos cargos del actual Gobierno autonómico-; Dolores Navarro y Pedro del Corral, actual concejal en la capital. Todos ellos defienden que no intervinieron en la operación, de la que responsabilizan enteramente a la EMVS.

También se plantea recurrir el fallo el actual Gobierno municipal de Manuela Carmena, pues defiende que el quebranto patrimonial fue de 127 millones de euros y no de 25,7 millones. El presidente madrileño, Ángel Garrido, quien en 2013 era edil de Botella aunque no de la junta de Gobierno consideró que no deben formalizarse ventas de vivienda pública a fondos de inversión.