C's amenaza con romper el pacto con el PP si se incluyen medidas que reclame Vox

La negociación con Vox para conseguir su apoyo a la investidura del líder popular andaluz, Juan Manuel Moreno, reveló ayer las diferencias que separan a PP y Ciudadanos -C's-, los previsibles futuros socios de Gobierno en esa comunidad.

El secretario general de C's José Manuel Villegas, advirtió que su grupo no admitirá ni la presencia de los ultraderechistas en el Gobierno ni que se reabra el documento pactado con el PP para incluir propuestas de Vox. "No vamos a ir a ninguna otra fórmula", no se va a formar "ningún tipo de tripartito", resaltó Villegas, quien añadió que "Ciudadanos no estará en un acuerdo diferente" al ya suscrito.

El secretario general del PP Teodoro García Egea, explicó, en cambio, que el primer paso era pactar con C's y que ahora toca "acordar" con Vox, aunque estimó que el acuerdo logrado será aceptado por el grupo de Santiago Abascal para desalojar al PSOE de la Junta andaluza. García Egea aseguró que la afirmación de Vox de que se les ofrecieron carteras se debe a "un malentendido".