Sánchez califica de "monólogo" los 21 puntos de Torra y le pide pasar al diálogo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desmarcó ayer de la propuesta de 21 puntos que le entregó en Barcelona el presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, que calificó de "monólogo". Sánchez, que insistió en que lo único que tiene validez política es el comunicado conjunto del pasado día 20, pidió a Torra que pase de la "mera voluntad de diálogo al diálogo real", enmarcado en la Constitución y el Estatuto, porque todo lo demás, insistió, "son monólogos".

Sánchez hizo estas declaraciones en el curso de la tradicional rueda de prensa de balance de fin de año, en la que aseguró que España "ha cambiado a mejor" estos últimos meses y advirtió que su vocación es agotar la legislatura y llegar al año 2020. Pese a ser preguntado varias veces sobre la posibilidad de que adelante las elecciones si no logra ver aprobados los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año, su respuesta fue siempre la misma: "El Gobierno aspira y va a trabajar por aprobar los Presupuestos".

El líder socialista aprovechó para lanzar una dura advertencia al que se perfila como nuevo Gobierno andaluz, de coalición entre PP y Ciudadanos, con apoyo del ultraderechista Vox, que exige, entre otras medidas, la reforma de la ley de violencia de género.

Sánchez avisó de que su Gobierno usará "todos los instrumentos del Estado para defender la seguridad y libertad de las mujeres" en el eventual caso de que ese previsible Ejecutivo adopte disposiciones regresivas para ellas. Si el nuevo Gobierno andaluz "recorta derechos y libertades recogidos en leyes aprobadas en el Parlamento de España" o "pone en cuestión la seguridad de las mujeres", proclamó Sánchez, su Gobierno tomará medidas.

Respecto a su ruptura de relaciones con el líder del PP, Pablo Casado, Sánchez lamentó los reproches que le ha lanzado en los últimos tiempos, como que es un "presidente ilegítimo" que ha pactado con los "golpistas" para llegar al Ejecutivo. "A mí me gustaría tener una relación normalizada con el principal partido de la oposición, pero dos no bailan si uno no quiere", concluyó.