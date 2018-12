El Gobierno vasco ve "bueno para la estabilidad" que los Presupuestos se aprueben

El portavoz del Gobierno Vasco y Consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, afirmó ayer que "sería bueno, aunque solo fuera desde el punto de vista de la estabilidad", que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sacara adelante los Presupuestos de 2019.

En una entrevista concedida a Cadena Ser, el consejero vasco consideró que con ello "se lanzaría un mensaje de certidumbre y sosiego". Para Erkoreka, la aprobación de las Cuentas del Estado de 2019 significaría que "ese panorama de estabilidad se da y también que la mayoría que hizo posible el cambio de Gobierno en Madrid no se limitó solo a la moción de censura y tiene capacidad de dar continuidad a un proyecto de gobernabilidad con cierta duración en el tiempo".

Erkoreka también habló sobre Vox. Asegura que en toda Europa "hay partidos contrarios a los procesos migratorios que en ocasiones pueden entroncar con actitudes xenófobas". "No digo que sea el caso de Vox, no me corresponde decirlo, pero sí es verdad que entronca con ese tipo de formaciones", señaló el consejero vasco.