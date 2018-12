Sobre Jordi Pujol: "Costará sacar una sentencia condenatoria"

Josep Antoni Duran i Lleida mantiene escaso contacto con Jordi Pujol y Artur Mas, los expresidentes catalanes y exlíderes de Convergència con los que compartió la cúpula de aquello que en los telediarios de antes llamaban "minoría catalana".

A Mas, dice, le llamó la semana de tensión de enero de 2016, cuando Carles Puigdemont accedió a la presidencia. Le telefoneó "para ver si nos podía concertar a Miquel Roca y a mí una entrevista con Puigdemont, que nunca se produjo, porque queríamos promover un manifiesto". "A Pujol -añade- fui a verle un día a su nuevo despachito y he coincidido después en algún acto, pero no le he visto más". Claro que está sorprendido con el giro de la historia con el expresident. "Lo vi muy tranquilo. Él creía que no, pero le advertí de que esto va a ser largo", señaló.

¿Qué pasará? "Yo leo, veo, escucho y no juzgo, pero estoy convencido de que costará a la Fiscalía sacar una sentencia condenatoria porque ha habido mucha actuación de las cloacas del Estado y eso puede anular actuaciones". Sobre Vox, dice que nadie se rasga las vestiduras por decir que Le Pen, aliada de Vox, es extrema derecha, así que... "Pero defender cargarse las autonomías no es menos que defender cargarse la monarquía. No consideremos inconstitucionales a Vox y no a Podemos ", advierte.