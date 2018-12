Pablo Casado insta a Sánchez a acabar con su "danza suicida" con el secesionismo

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, urgió ayer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a poner fin a su "danza suicida" con los independentistas, dando así la vuelta a la frase pronunciada el viernes por el jefe del Ejecutivo en referencia al presidente de la Generalitat: "Dos no bailan si uno no quiere".

Casado, que presentó en Albacete a los candidatos del PP a las elecciones autonómicas y municipales de mayo, interpeló a Sánchez: "¿Por qué no deja de bailar con los independentistas que quieren romper España? ¿Por qué no acaba ya esta danza suicida para los intereses de los españoles?", le dijo, resaltando que "no se pueden tener peores compañeros" de baile.

Especialmente crítico fue el líder popular con la reunión de Pedro Sánchez y el presidente de la Generalitat, Torra, del pasado día 20 en Barcelona, en la que el presidente catalán le entregó el polémico documento de 21 puntos cuyo contenido no ha sido desvelado más que parcialmente. Casado destacó que el texto -calificado por Sánchez de "monólogo" sin valor político alguno- incluye propuestas tan "letales" como la mediación internacional, un referéndum de autodeterminación o "renegar de la monarquía parlamentaria insultando al rey".

Desde Ciudadanos, su secretario de Acción Institucional, José María Espejo-Saavedra, opinó que Pedro Sánchez es "capaz de poner España al servicio de los separatistas, de desguazar España con tal de estar unos meses más en la Moncloa" para "seguir viajando en helicóptero".

A su juicio, Sánchez ha puesto los Presupuestos Generales del Estado, "que tienen las herramientas y los instrumentos para mejorar la vida de todos los españoles, en manos del señor Torra, que es una persona que quiere separarse de España y que considera a los españoles como bestias taradas".