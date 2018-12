El PDeCAT se abre a no bloquear las cuentas de 2019 para dar más tiempo a la negociación

El secretario de organización del PDeCAT y diputado en el Congreso, Ferran Bel, se muestra abierto a no bloquear la tramitación de los Presupuestos de 2019, para así "dar más tiempo" a la negociación de una "solución política" para Cataluña. "Es evidente que el escenario es diferente al de hace tres o cuatro semanas", destacó Bel en alusión al encuentro de Barcelona, el pasado día 20, entre el presidente del Gobierno y el de la Generalitat.

El número tres de la formación posconvergente consideró que, por muy "incipiente" que pueda ser ahora mismo la negociación, que se reanudará el próximo enero, no es el momento de "cerrar puertas" a la relación entre ambos ejecutivos. Además, para Bel, "obviamente no es lo mismo" un Gobierno del PSOE con apoyo de Podemos que un hipotético Ejecutivo del PP y C's con apoyo de Vox. Sin embargo, alertó de que eso no significa que su grupo tenga que dar "gratis" sus votos a Sánchez.

De ahí, añadió, que la previsión de rechazar los Presupuestos en la votación final "no ha cambiado" por ahora. Sin embargo, Bel matizó que eso no quiere decir que las cuentas "se deban abortar desde un primer momento", mientras haya "espacios de negociación abiertos", por muy "remotos" que puedan ser los eventuales acuerdos.

Para "dar el máximo tiempo posible" a esta negociación, que debería servir para "poner sobre la mesa un esbozo de solución política para Cataluña", explicó Bel, su grupo se inclina por no presentar una enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado, aunque, aclaró, "la decisión no está tomada", ya que aún no han tenido acceso al proyecto de cuentas del Gobierno central.

En todo caso, proclamó, "no traicionaríamos a nadie si nosotros mantenemos nuestra decisión final sobre los Presupuestos al final de la tramitación, porque daríamos más tiempo a la negociación". Lo que sí descartó fue que el PDeCAT vaya a apoyar las enmiendas a la totalidad que previsiblemente presentarán PP y Ciudadanos.

La profunda división interna en el PDeCAT quedó ayer una vez más de manifiesto cuando su vicepresidente y diputada en el Congreso, Miriam Nogueras, considerada próxima al expresident Puigdemont, desmintió a Bel, asegurando que la decisión de votar "no" a la tramitación de los Presupuestos ya ha sido tomada por su partido en "consell nacional".