Casado, preocupado ante la pérdida de electorado, llama a "unir el voto" en el PP

Tras los capítulos de Rajoy y Aznar llegó, al tercer día, el epílogo de la convención de la "reunificación" del PP, en la que buscaron marcar terreno respecto a sus competidores directos: Ciudadanos y Vox. Y el broche lo puso un Pablo Casado pletórico y contundente, con síntomas de haber echado el resto en el cónclave y una llamada clara: "Aunar" en su partido "a todo aquel que no se sienta de izquierdas", porque, advirtió, "hay que unir el voto para unir a los españoles de nuevo y sólo podemos hacerlo nosotros".

El presidente del PP fue directo a pedir el regreso del electorado perdido. "A España no le va mejor con menos PP, al revés. Nunca han mandado tanto los nacionalistas y radicales. En la práctica, menos PP está resultando ser menos España, más separatismo, más populismo, más Otegi, más radicalidad, más sectarismo, más defensa de lo que no vertebra la nación. Cada voto menos al PP ha sido un paso más para los enemigos de la nación", dijo Casado, enfrascado en plantar combate ideológico tanto a Ciudadanos como a Vox pero con constantes guiños al pasado del partido.

"No somos radicales de nada, pero estamos firmemente convencidos de que España necesita hoy sobre todo libertad", enfatizó. "Somos la fuerza tranquila pero implacable frente a nacionalismo y populismo. La casa común del centro-derecha reformista y liberal. Un partido con proyecto, alma y raíces, y para recuperar nuestro espacio electoral no tenemos que movernos de nuestro sitio, sino mantener nuestros principios", agregó.

Casado llamó a recuperar "el PP de los diez millones de votos" y, para ello, pidió "que la gente vuelva a nosotros cuanto antes", sin "apelar al voto del miedo, porque los españoles no lo tienen". Pero, sabedor de que la era de las mayorías absolutas ha pasado, dejó claro su rechazo a "cordones sanitarios" y su apuesta por "anteponer los intereses de España al sectarismo egoísta". Aunque, al mismo tiempo, advirtió: "Lo que no unan los electores en torno al PP puede quedarse sin unir, porque los demás no hacen por entenderse. No vale ponerse un disfraz y versionar en un karaoke los grandes temas populares".

Casado advirtió de que estará "en todas las plazas", citando las de muchas ciudades españolas. Y pasó a hablar de cuestiones concretas aunando dureza y ambigüedad. Dijo que "ante la duda hay que apostar por la vida", pero sin especificar si quiere cambiar la ley del aborto; y abogó por una "inmigración legal, que venga a trabajar y respetar nuestros modos de vida". Pidió a la izquierda que "saque las manos de la Educación" y se dijo decidido a aplicar cuanto antes el 155 en Cataluña y a ilegalizar a "los partidos que promueven la violencia". Puso así el colofón a una convención por la que pasaron Rajoy y Aznar, Cospedal y Sáenz de Santamaría. Y lo hizo con la nueva versión épica del himno del PP y de la mano de Juanma Moreno, el rostro de la última victoria popular al conseguir la presidencia de Andalucía, aunque con una pérdida de votos que Génova quiere paliar.