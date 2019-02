Sánchez advierte de la radicalización de PP y Ciudadanos por la proximidad de Vox

PP y Ciudadanos se radicalizarán por la proximidad con Vox, advierte el presidente Sánchez. En la concentración de hoy en Madrid contra el Gobierno, a la que convocan las dos formaciones y a la que se sumó Abascal, "se verá una España en blanco y negro" porque sus promotores "proponen simplemente dar marcha atrás", apuntaba el jefe del Ejecutivo ayer en un mitin socialista en Baracaldo.

Bajo el lema Por una España unida, elecciones ya, los convocantes confían en llenar hoy, a las doce del mediodía, la madrileña plaza de Colón, sobre la que ondea la bandera de España más grande del mundo -que el entonces presidente Aznar ordenó colocar en 2001- con más de los 20.000 manifestantes que en un primer momento se fijaron como objetivo. Los populares y el partido de Rivera han puesto autobuses gratuitos desde toda España a disposición de quienes quieran acudir hoy a Madrid.

El temor de ambos partidos no está tanto en el respaldo que puedan conseguir lo que algunos de sus líderes identifican como "una moción de censura en la calle" como el efecto desfavorable de la presencia de los grupos de ultraderecha que ya han anunciado que acudirán. En la concentración estarán Falange Española de las JONS, que marchará desde Callao hasta Colón, el grupo Hogar Social y España 2000.

Por parte de los dirigentes de Ciudadanos existe un rechazo total a aparecer al lado de Vox, lo que impedirá, previsiblemente, que haya una foto de familia de los convocantes. El llamamiento a excluir todos los elementos identificativos de los partidos y portar sólo banderas españolas tiene como objetivo atajar la posible exhibición de signos ultraderechistas. Sin embargo, no hay garantía ninguna de que los organizadores lo consigan. El presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, considera "inaceptable" llevar banderas preconstitucionales o "símbolos fascistas" a la manifestación de Madrid. Fernández afirma que se sentiría "profundamente incómodo" por la presencia de esos elementos en lo que considera "un acto cívico" y de signo "patriótico constitucional".

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, reclamó ayer a PP y Ciudadanos una moción de censura contra Pedro Sánchez al margen de que dispongan o no de los votos necesarios. La manifestación de hoy contra el Gobierno por su política en Cataluña es "vinculante" , según Ortega, y compromete a los otros dos partidos convocantes con una acción parlamentaria contra el actual Ejecutivo.

El presidente Sánchez pone el foco en la proximidad de PP y Ciudadanos a la ultraderecha al señalar que esa cercanía tendrá el efecto de radicalizar a ambos partidos. Los populares, los de Rivera y los de Abascal "proponen simplemente dar marcha atrás" hacia "una España en blanco negro", según el jefe del Ejecutivo.

Sánchez insistió ayer en los mensajes lanzados después de que el viernes el Gobierno anunciara la ruptura del diálogo con el soberanismo catalán. Al tiempo que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, visitaba a los presos del procés en Soto del Real, desde donde insistía en que hay que sentarse a hablar de autodeterminación, en Baracaldo Sánchez criticaba el "viaje a ninguna parte" del independentismo, que pone en paralelo con la "vuelta atrás" que, a su juicio, propician PP y Ciudadanos. La "mayoría defiende la España autonómica basada en la cohesión social y territorial" y "el debate no es si independencia sí o independencia no, el debate es convivencia sí o no", afirma el jefe del Ejecutivo.

"Trascender" el autogobierno constituye la única salida para el problema de Cataluña porque no resulta viable "dejar las cosas como están ni la independencia", añadió Pedro Sánchez, quien reclama "altura de miras, sentido de Estado y generosidad por parte de todos".