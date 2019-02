La Fiscalía pide tres años y tres meses de cárcel para la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes por un delito de falsedad documental al considerarla inductora de la falsificación del acta que acreditaba la defensa académica de su máster, lo que nunca hizo. El Ministerio público solicita pensa similares para los responsables del centro de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) implicados en la alteración de las actas de Cifuentes. En su escrito de acusación el Ministerio Público considera que Cifuentes indujo a la falsificación a sabiendas de que acreditaba una defensa de trabajo de fin de máster que "jamás se produjo" y que exhibió en varios medios y redes sociales "para evitar las nefastas consecuencias políticas a las que debería enfrentarse".

El fiscal pide 21 meses de prisión como autora de la falsificación del acta para Cecilia Rosado, integrante del tribunal que supuestamente examinó a Cifuentes y que trabajaba como personal laboral en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). El Ministerio Público solicita para ella una pena inferior a la de Cifuentes porque reconoció los hechos y colaboró en la investigación. También se imputa a Enrique Álvarez Conde, catedrático de la URJC y exdirector del Instituto de Derecho Público, como coautor indirecto del delito, por lo que y le reclama tres años y nueve meses de prisión. Para María Teresa Feito, exasesora de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y funcionaria de la URJC, el Ministerio público solicita otros tres años y tres meses de cárcel. Según el escrito del fiscal, cuando eldiario.es publicó que Cifuentes no tenía aprobadas todas las asignaturas del máster, la expresidenta se puso en contacto con Feito para que hiciera las gestiones oportunas "con la finalidad de resolver la crisis que la noticia había provocado", a los que la ésta accedió, señala la Fiscalía. De acuerdo con Álvarez Conde, "y a sabiendas de que Cristina Cifuentes, no había superado todas las asignaturas, no había hecho el trabajo fin de máster y no había procedido a su defensa", decidieron que se confeccionaría un acta a la que se le daría "apariencia de verosimilitud", refleja el escrito de acusación de la Fiscalía.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, que en otro tiempo encabezó Cifuentes, aprobó ayer autorizar la supresión del Instituto Universitario de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, donde cursaron sus polémicos másteres la expresidenta, la exministra Carmen Montón y el líder del PP, Pablo Casado.

La falta de acuerdo entre los grupos provocó ayer el cierre sin conclusiones de la comisión parlamentaria que desde mayo de 2017 investigaba la financiación ilegal del PP. En una reunión a puerta cerrada, los miembros de la Mesa del Congreso y los portavoces de la comisión acordaron dar por finalizados los trabajos. Sólo PSOE y Ciudadanos disponían de documentos con sus propias conclusiones. Sin embargo, los miembros de la comisión no entraron a analizar dichos documentos y el grueso del debate se centró en la conveniencia o no de que las eventuales conclusiones incluyeran un mandato al Congreso que surja de las elecciones del 28 de abril para la reapertura de la comisión de investigación. Esa fue la propuesta defendida por Ciudadanos y Podemos, que incluía citar a declarar a Rajoy en la nueva legislatura, y que tumbaron PP, PSOE, PNV y Nueva Canarias.