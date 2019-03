Sánchez despide la legislatura deseando que el Parlamento "una a los españoles"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha despedido este miércoles la legislatura del Congreso expresando su deseo de que el nuevo Parlamento que surja de las elecciones generales del 28 de abril se parezca más "a la España real", donde "no hay una única forma de sentirse español" y trabaje para "unir a los españoles y nunca más enfrentarles".

Ésa ha de ser "la primera norma de la Cámara", ha subrayado al inicio de su intervención en el último Pleno del Congreso de los Diputados de la legislatura, en el que ha querido reivindicar la labor parlamentaria y reconocido las dificultades que ha encontrado desde que accedió al Gobierno porque el "ruido" muchas veces ha "superado" las posibilidades de tejer acuerdos con otras formaciones políticas.

Sánchez ha instado a los partidos a que extraigan las lecciones oportunas para que el nuevo Parlamento, "sea cual sea el resultado", esté "a la altura de lo que la ciudadanía reclama". "Me refiero, sobre todo, a que se abra paso de una vez por todas en nuestro país una idea de España abierta, diversa, dialogante, integradora y tolerante que también se tiene que reflejar en los debates parlamentarios", ha reclamado.

El presidente del Gobierno ha defendido que todos sus ministros "cumplen con el criterio de ejemplaridad" que se impuso el Ejecutivo como "listón innegociable" y ha garantizado que todos ellos "cumplen con sus obligaciones fiscales".

En su comparecencia en el Congreso para informar de la gestión de patrimonio de sus ministros, Sánchez ha garantizado que las figuras fiscales utilizadas por algunos de ellos para gestionar su renta y patrimonio son "legales" y ha subrayado que en todos ellos mantiene su "plena confianza".

Sánchez ha sostenido que el estándar de exigencia ética de su Ejecutivo es "mucho mayor" del que tenía el de Mariano Rajoy, al que se ha referido como un Gobierno "anegado por la corrupción" y sumido en la "parálisis para hacerle frente".

"Todos los miembros del Gobierno tienen mi plena confianza, todos cumplen con el criterio de ejemplaridad que nos impusimos como listón innegociable, porque así lo exigían los ciudadanos y lo asumimos como propio", ha proclamado



Casado considera a Sánchez el "caballo de Troya del independentismo"



Por su parte, el líder del PP, Pablo Casado, ha acusado a Sánchez, de ser "el caballo de Troya del independentismo en el Gobierno de España", lo que considera demostrado porque se le ha "pillado negociando" con los soberanistas y "vendiendo la soberanía nacional".



Casado, a Sánchez: "Va a recibir el correctivo de los españoles". Vídeo. Agencia ATLAS.

En su intervención durante la comparecencia de Sánchez en el Congreso, ha reprochado al presidente que advierta contra la ultraderecha en Europa, cuando la ultraderecha que pueda haber "es tan perversa como la extrema izquierda" con la que está pactando para mantenerse en La Moncloa.

Y ha cuestionado "qué partido europeo negociaría con un partido secesionista" como considera que ha hecho Sánchez, por lo que ha concluido que "no es una cuestión de extrema derecha ni de extrema izquierda", y el PSOE ha pactado con esta última "desde hace décadas para no perder la silla".

Por eso, le ha exigido que no pretenda dar "lecciones de moderación" con respecto al Brexit porque es "una broma".

Además, ha advertido a los españoles de que el 28 de abril deben decidir si "validan" la estrategia de Sánchez de "seguir negociando con los batasunos, independentistas y comunistas" o eligen "la alternativa de confiar en un Gobierno del PP que pueda hacer cumplir la ley en toda España".



Rivera le acusa de suprimir derechos para contentar a los separatistas

El líder de Cs, Albert Rivera, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser "el sectarismo en persona" y de haber suprimido "derechos" para los españoles solo para contentar a los separatistas.

Rivera, en su intervención para responder al jefe del Ejecutivo, ha afirmado que estos nueve meses de gobierno no solo no pasarán a la historia por no hacer ningún avance social sino que ha recortado derechos, como impedir una tarjeta única sanitaria o que el español sea lengua vehicular en todas las escuelas, únicamente para no molestar a sus socios independentistas.

Y no se puede estar con los que buscan "liquidar" este país, ha advertido, porque acaban "desmontando" el Estado.

Rivera ha hecho una balance negativo del breve mandato de Sánchez, a quien ve en manos de los que quieren "romper" España, ha dicho, acusándole además de dejar la economía en manos de los que apoyan el régimen de Maduro.

En ese momento, ha cargado contra Podemos por defender el régimen venezolano: "¡Cómo pueden ustedes llevar camisetas 'yo con Maduro'. No lo puedo entender, no tienen corazón", ha subrayado Rivera al recordar los presos políticos o la quema de alimentos y medicinas.

"¿De verdad pueden defender una dictadura en una cámara democrática como esta?", ha preguntado el presidente del partido naranja.