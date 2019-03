El PSOE apela la prudencia y la oposición carga contra el CIS

El PSOE ha reaccionado este jueves con "muchísima prudencia" ante la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que otorga a los socialistas un récord de intención directa de voto con un 33,3%, a 16 puntos del PP, que sería la segunda fuerza más votada si las elecciones se celebrasen hoy.

En declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso de los Diputados, el secretario general del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael Simancas, ha dado valor a dos constantes que percibe en todos los sondeos que se están publicando. Uno, que el PSOE ganaría las elecciones generales del 28 de abril y dos, que "todavía hay muchos indecisos".

Pese a la "satisfacción" que sin lugar a dudas provoca entre los socialistas "la confianza que manifiestan muchos españoles en la labor del Gobierno" para regenerar la democracia, extender la justicia social y construir "la España que quieren la mayoría de ciudadanos", Simancas ha hecho un llamamiento a la "movilización de todo el voto progresista frente a las tres derechas de Colón, de la crispación y del retroceso social".

"Aprendamos de lo que ocurrió en Andalucía. Cuando la izquierda no se moviliza ganan las tres derechas radicalizadas", ha alertado, por lo que ha recomendado "ponerse las pilas" para que las derechas no vuelvan porque aún queda mucho por hacer para mejorar el país.



Casado afirma que el CIS es "una auténtica vergüenza por falta de credibilidad"

Por su parte, el líder del PP, Pablo Casado, ha afirmado que el Barómetro de CIS es "una auténtica vergüenza por falta de credibilidad".

Y ha insistido en pedir a Sánchez un debate cara a cara durante la campaña electoral, alegando que se ha hecho en toda la historia de la democracia española y que no hacerlo sería "hurtar el derecho a los españoles de saber cómo confrontan el debate público las dos alternativas que pueden ser Presidencia".

"No entiendo que Sánchez no lo acepte. Yo luego podré debatir en otros formatos, a cuatro, a cinco o a tres, pero creo que hay que hacer un cara a cara como siempre se ha hecho en la décadas de democracia, y no entiendo que el señor Sánchez se oculte o le dé miedo", ha remarcado.



Podemos cree que las encuestas "cada vez se parecen más a los horóscopos" y asegura que salen a ganar

A su vez, la portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha criticado este jueves que las encuestas "cada vez se parecen más a los horóscopos", y ha asegurado que en las generales del 28 de abril salen a ganar, a pesar de que el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) les sitúa en cuarto lugar tras PSOE, PP y Ciudadanos.

Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso, al ser preguntada sobre los datos de ese último barómetro, que otorga a Unidos Podemos y sus confluencias una intención directa de voto del 14,5% de los votos, frente al 15,4% de la encuesta de enero.

No obstante, el punto que baja Podemos se debe al descenso de los apoyos de su confluencia gallega En Marea --pasa de 1% a 0,6%--, y la coalición valencia que incluye Compromís, con los que ya no concurrirán en los próximos comicios --que baja del 2,5% a 1,6%--.

Con todo, Montero no ha querido valorar los datos concretos del barómetro, y se ha limitado a restar importancia a los resultados, que ha comparado con los de los "horóscopos". "Desgraciadamente, las encuestas cada vez se parecen más a los horóscopos", ha enfatizado.



Cs censura que Tezanos salga "en ayuda de Sánchez" con otra encuesta favorable

Por último, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha censurado al presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, por salir "en ayuda" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a dos meses de las elecciones generales convocadas para el próximo 28 de abril.

"Estaba claro que cuando se convocaran las elecciones Tezanos saldría en ayuda de Sánchez para devolverle el sueldo que le está pagando en forma de encuesta favorable", ha manifestado Villegas en los pasillos del Congreso. "Sánchez está acabando con la credibilidad del CIS, que sólo fabrica encuestas a la medida del Gobierno, con la del PSOE y si le dejamos, arrasaría con la del país, pero no le vamos a dejar", ha avisado.