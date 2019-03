Los socialistas recurren al Constitucional contra el bloqueo legislativo de PP y C's

El grupo socialista en el Congreso presentó recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra lo que considera un "bloqueo sistemático" de Partido Popular (PP) y Ciudadanos a sus iniciativas legislativas. El PSOE asegura que medio centenar de propuestas quedaron sin tramitar en la legislatura a punto de concluir por la obstrucción que ejercen ambas formaciones con su mayoría en la Mesa del Congreso. La Cámara Baja celebró ayer su último pleno de este período en una marcado ambiente preelectoral.

El grupo socialista, del que es portavoz la asturiana Adriana Lastra, denuncia en su escrito "el uso abusivo y fraudulento de la facultad de ampliación del plazos de enmiendas" para bloquear las iniciativas legislativas. Ahora, con el adelanto electoral y la disolución de las Cortes, decaen todos los proyectos de ley, las proposiciones de ley o los decretos leyes para su tramitación como proyectos. Son 50 las iniciativas que quedaron sin tramitar debido a la facultad que se arroga la mayoría de la Mesa, que forman PP y Ciudadanos, para realizar sucesivas ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas. Entre las iniciativas bloquedas figuran el proyecto de ley con derechos y medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil o la dictadura, la proposición de ley sobre la eutanasia, la de la reforma de la Ley de Estabilidad o la que apuesta por regular el horario laboral de los trabajadores con la obligación de dejar constancia del inicio y el final de la jornada. La Mesa levantó el veto a 17 de esas iniciativas bloqueadas, pero no hay tiempo ya para su tramitación.

"No dejar que se exprese el pleno de la Cámara no es constitucional, y el PP y Ciudadanos lo han hecho durante ocho meses", afirma el PSOE.

El Congreso celebró ayer su último pleno de la legislatura en ambiente de precampaña y con un anticipo de los cruces de acusaciones que marcarán los dos meses que restan hasta las elecciones generales del 28 de abril.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, arremetió contra los líderes del PP, Pablo Casado, y Ciudadanos, Albert Rivera, por considerar "faltan al respeto" del Congreso al usar la convocatoria para "soltar un mitin". Sánchez acusó a Casado y a Rivera de falta de "ética pública", al tiempo que reprochaba a ambos que no hablaran de los asuntos fijados en el orden del día, que renuncien al "parlamentarismo útil y a la conversación" para lanzar sus mensajes preelectorales. Venezuela y el Brexit estaban previstos como los grandes asuntos del penúltimo y larguísimo pleno de la legislatura , pero al final se quedaron en apenas unas menciones,

"Dígalo aquí y ahora: ¿Va a usted a volver a pactar con los independentistas? ¿Sí o no?; ¿Va usted a apoyar una consulta de autodeterminación? ¿Sí o no?; ¿Va a usted a indultar a los presos que han dado un golpe al Estado? ¿Sí o no?", preguntó en la sesión el líder del PP, Pablo Casado, al jefe del Ejecutivo central en un bronco debate.

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, definió a Pedro Sánchez como "el sectarismo en persona". "Gobierno de las estrellas" que formó al llegar a la Moncloa acabó "estrellado" y mantuvo bloqueado el país durante nueve meses, según el "número uno" de la formación naranja.

En los preparativos electorales Rivera competirá en primarias con 17 desconocidos de su partido que aspiran a ser candidato a la Presidencia del Gobierno.