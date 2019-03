Urkullu revela que el acuerdo lo "frustró" Puigdemont porque la "gente se le rebelaba"

Íñigo Urkullu reconoció ayer que "intermedió" entre el Govern catalán y el Ejecutivo central desde mediados de junio hasta el 26 de octubre de 2017. El objetivo era deshacer la situación de "bloqueo absoluto" en la relación entre ambos gobiernos, porque "todo se estaba yendo de las manos" y se habían alcanzado "puntos de crispación en la vida catalana que no era lo pertinente", resumió el lendakari ante el tribunal del juicio del procés, tras situar el punto crítico de esa tensión en los incidentes del 20 de septiembre.

Después de ese día, el gobernante vasco pidió a Mariano Rajoy que "midiera mucho los pasos que pudieran darse para no provocar situaciones que condujeran a una fractura social". Y el presidente del Gobierno le contestó que "en lo posible haría lo mínimo y que cuidaría lo máximo en todo aquello que se hiciera".

Las propuestas de Urkullu

El testigo relató a la Sala que hizo "cuatro o cinco propuestas" para tender puentes que excluían tanto la Declaración Unilateral de Independencia -DUI- como la aplicación del artículo 155.

Su planteamiento estaba basado en dos esquemas: uno de "diálogo-negociación-acuerdo-ratificación" y otro de "distensión-diálogo-acuerdo" que condujeran a "tres meses de distensión" y al establecimiento de una "mesa de relación entre los dos gobiernos, representados cada uno por tres personas".

Según Urkullu, un acuerdo para convocar elecciones anticipadas a cambio de no activar el artículo 155 pareció alcanzarse la noche del 25 al 26 de octubre, pero "se frustró" por la "presión" que Carles Puigdemont recibía de su propio grupo parlamentario, Junts pel Sí -CDC y ERC-, y porque, según le confesó el entonces presidente de la Generalitat al lendakari, "las personas que se estaban manifestando en la plaza Sant Jaume se les estaban rebelando".

Recelos de Rajoy

La última conversación entre Urkullu y Puigdemont fue a las diez de la mañana del día 26. El lendakari trasladó al jefe del Govern su "intuición" de que Mariano Rajoy "no era muy dado" a aplicar el 155.

Pero Puigdemont "me requería alguna garantía y le dije que solo podía ofrecer una intuición", la de que, "disuelto el Parlament y convocadas elecciones, la disposición de las fuerzas mayoritarias -Partido Popular y PSOE- era que no se aplicara definitivamente el 155. Pero no hubo una respuesta taxativa por parte de Rajoy".

Urkullu también habló del recelo que despertaba en Rajoy la posibilidad de un acuerdo de última hora con Puigdemont. Mantuvo "en todo momento" una "actitud de escucha, de atención", pero era "renuente a cualquier paso que pudiera interpretarse como una negociación que traspasara los límites de la Constitución".

Temía exhibir una actitud "proactiva" al acuerdo, sentenció Urkullu.