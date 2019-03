Cristina Cifuentes pide su baja temporal en el Partido Popular

La expresidenta madrileña Cristina Cifuentes pidió su baja temporal en el PP tras conocer que la Fiscalía pide para ella más de 3 años de cárcel como inductora de la falsificación del acta de su máster. "Creo en la justicia, por eso estoy completamente segura de que el tiempo me dará la razón", apuntó. Incluía además una cita del expresidente de EEUU Franklin D. Roosevelt: "En política no hay casualidades y si las hay, es que están muy bien preparadas". El PP restó importancia al gesto porque Cifuentes "no tenía ya relación con el partido".