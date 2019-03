Villarejo afirma que ni PP ni PSOE querían indagar la "autoría intelectual" del 11M

El excomisario José Villarejo afirma que ni el PP ni el PSOE tuvieron nunca la "voluntad política" de indagar la "autoría intelectual" de los atentados del 11M, y que se desoyó información que tenía sobre un país en el que se diseñó la matanza terrorista para influir en la política española.

En un comunicado difundido este lunes por el excomisario en prisión, afirma que está "dispuesto a llegar hasta el final" para defenderse y acusa de nuevo al CNI y a su director, Félix Sanz Roldán, de haber emprendido una "campaña" contra su persona.

Villarejo ya hizo mención a esos atentados cuando declaró el pasado enero ante el juez dentro de la pieza del caso Tándem sobre el BBVA, y hoy afirma que el CNI dejó de "seguir pistas fundamentales para poder descubrir" quiénes lo planearon, aportadas por él mismo.

"No hubo voluntad política de que se conociera la autoría intelectual de aquella infame atrocidad. Lamentablemente, nadie quiso adentrarse en toda la documentación que conseguí obtener y que, sin duda, a mayor abundamiento, estará en el Ministerio de Interior y con toda seguridad, en los archivos secretos del CNI", añade.

Concreta que "ni los responsables del PP estuvieron realmente interesados en conocer cómo se orquestó el atentado, que cambió los resultados de las elecciones del 2004, ni menos aún los del PSOE, que inmediatamente y tras alcanzar el Gobierno, dejaron de tener la urgencia en investigar que habían demostrado los aciagos días 11, 12 y 13 de marzo de 2004".

Además, les acusa de, "a posteriori", haber otorgado "concesiones inexplicables en distintos frentes que perjudicaron a los intereses de España", y añade que esto lo demostrará ante el juez.

El excomisario asegura que dispone de información en la que "se señala qué Estado diseñó el protocolo de actuación del atentado del 11 de marzo de 2004, produciendo una ejecución a través de una muy bien estudiada operación de inteligencia cuyo fin último era condicionar -como así ocurrió- las maleables actitudes y el volátil comportamiento del votante español".

Asegura que parte de esa documentación que manejó sobre el 11M, "con ayuda de miembros honestos del CNI", está a disposición del juzgado de la Audiencia Nacional porque fue incautada en la causa en la que está imputado.

Recuerda en la nota que ha pedido al juez que se desclasifique la información relacionada con él y su intervención en el "intento de control del banco (BBVA) que encabezó la mercantil Sacyr", una operación investigada en esa pieza.

En concreto, reclama también que se desclasifique el "tráfico de llamadas e interceptaciones telefónicas que se investigan en este caso", quién las obtuvo y quién se las facilitó, así como las actas de las reuniones que mantuvo con miembros del CNI sobre el atentado del 11M y sobre el intento de control del BBVA.

"Los documentos que he pedido que sean desclasificados, pudiendo ver la luz en sede judicial, no sólo me ayudarán a ejercer plenamente, con todas las garantías y sin cortapisas, el ejercicio del derecho de defensa, sino que servirán para desvelar ante los ciudadanos la verdadera trama detrás del atentado y la aún no señalada (ni siquiera mediante sentencia judicial) autoría intelectual", afirma.

Él, añade, está dispuesto a declarar ante el juez sobre ello "para señalar la inmensa diferencia que hay (cuando no la total oposición) entre la campaña dirigida contra mi persona y los hechos y circunstancias reales de mis actuaciones profesionales como 'agente encubierto'" del Estado.