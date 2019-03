Ana Pastor entra en campaña con críticas al abuso del decreto ley por Sánchez

La presidenta del Congreso Ana Pastor, abandonó ayer su papel institucional para entrar de lleno en la precampaña con la crítica al abuso por parte del Gobierno del decreto ley para sacar adelante sus iniciativas. El presidente Sánchez firmó ayer el decreto de disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales para el 28 de abril. Hasta entonces, el Gobierno proyecta lo que denomina "viernes sociales", en los que el Consejo de Ministros aprobará decretos que después deberán someterse a la convalidación de la Diputación Permanente del Congreso.

Pastor, que concurrirá a los comicios aunque todavía está sin concretar por qué circunscripción y en qué puesto, acusó al Ejecutivo de usar la Diputación Permanente "con fines partidistas". "Ningún Gobierno puede ir dopado a unas elecciones, tienes que ir en igualdad de condiciones", afirmaba ayer la presidenta del Congreso en una entrevista radiofónica. "No parece razonable, salvo necesidad, que se haga un uso partidista de las instituciones", añade para exponer que "en política, como en la vida, las normas son claras, y en algo tan serio, como es no interferir con el poder que te han otorgado los ciudadanos, no puedes jugar con ventaja". En paralelo a estas declaraciones, el Partido Popular -PP- anunció que recurrirá ante la Junta Electoral cuantas medidas apruebe el Gobierno hasta entrar en funciones el 28 de abril. "No puede ser que el Gobierno esté metiendo la mano a todos los españoles en el bolsillo para hacer campaña electoral", afirmaba el líder del PP Pablo Casado.

La Mesa del Congreso encargará un informe jurídico sobre la tramitación parlamentaria de los decretos ley del Gobierno en período electoral y con las Cortes disueltas. Para el PSOE no hay dudas sobe la legalidad de la fórmula, a la que ya se recurrió en ocasiones anteriores, aunque circunscrita la mayoría de las veces a asuntos de urgencia. Convalidar reales decretos en el Congreso con las Cortes disueltas es "constitucional" y "legítimo", según el portavoz adjunto del Comité Electoral de los socialistas Felipe Sicilia. En réplica a Pastor, Sicilia afirma que el único partido que concurrió "dopado" a las elecciones es el PP a través de la financiación ilegal. "Aprobar decretos es constitucional, es legítimo, lo han hecho todos los gobiernos ,y, si eso sirve para beneficiar a la ciudadanía, el PSOE y el Gobierno de Pedro Sánchez lo seguirán haciendo, porque el Gobierno no está funciones y tenemos el compromiso con la ciudadanía de mejorar su vida", añadió el dirigente socialista.

Albert Rivera considera que los decretos leyes "no tienen sentido en pleno siglo XXI" y es partidario de su supresión. El líder de Ciudadanos criticó que el PP descalifique una fórmula a la que los populares también recurrieron.

La Diputación Permanente, la encargada de validar los decretos ley del Gobierno, está integrada por 60 diputados más los 5 de la Mesa -presidenta, dos vicepresidentes y dos secretarios-, a los que se añaden otros sesenta suplentes. El decreto de disolución de las Cortes marca la entrada ya de lleno en la precampaña. El presidente Sánchez tiene previsto visitar esta semana 7 ciudades. Pese a la suspensión de funciones, todos los diputados, y también sus asistentes, mantendrán su sueldo hasta la constitución de las nuevas Cortes Generales, antes del 23 de mayo. Hoy se conocerá el calendario definitivo una vez que el decreto de disolución se publique en el Boletín Oficial del Estado.