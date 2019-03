Forcadell podía inadmitir propuestas por razones de fondo, según los letrados

Los letrados del Parlament desmontaron ayer la tesis de que la Mesa no puede inadmitir propuestas más que por defectos de forma, nunca por razones de fondo o contenido, como sostiene la defensa de Carme Forcadell -la Mesa no es un órgano "censor"- a fin de justificar la tramitación de resoluciones y leyes soberanistas pese a las reiteradas advertencias del Tribunal Constitucional de que no siguiera por ese camino.

Así suele ser en la gran mayoría de los casos, dijeron tanto el exletrado mayor Antonio Bayona como el exsecretario general de la Cámara Xavier Muro. Pero no siempre. Y una de las "excepciones" por las que la Mesa puede inadmitir una proposición es que ésta manifieste una contradicción "palmaria y evidente" con la Constitución, dijo Muro, quien pidió al tribunal -que accedió- que su imagen fuera excluida de la retransmisión del juicio.

Antes de los letrados, dos miembros de Mesa del Parlament, el vicepresidente segundo José María Espejo-Saavedra (C's), y el secretario segundo David Pérez (PSC), testificaron en el mismo sentido. Justo lo contrario de lo que había dicho el primer testigo de la tarde, el actual presidente de la Cámara Roger Torrent (ERC). A preguntas de la fiscal Consuelo Madrigal, Espejo-Saavedra sostuvo que el deber de la Mesa -que es un "órgano gubernativo", no "político"- es "calificar" la admisibilidad de cualquier proposición al margen de quién la presente. Pero los soberanistas "decían que no había que hacer caso porque la Mesa no podía ser un órgano censor, y que el Tribunal Constitucional no estaba por encima de las mesas de los Parlamentos".

"Volveremos a votar"

Después, Pérez constató que, "efectivamente", los miembros de la Mesa tienen la "obligación" de inadmitir propuestas cuando "incumplen el ordenamiento constitucional". Torrent declaró lo contrario y defendió a Forcadell: "No hay propuestas de grupos parlamentarios que se puedan censurar. Nunca las hemos censurado. Nunca las han censurado los presidentes que me han precedido". Él hubiese actuado "exactamente" igual que la acusada. Y prometió: "Tengan presente que volveremos a votar".