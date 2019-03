Millo eleva a 150 los actos violentos del 'procés' en una sesión clave para la Fiscalía

El exdelegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo describió ayer un clima de "violencia" en los días previos al 1-O con hasta 150 episodios de "acoso, hostigamiento e intimidación" (ante sedes administrativas, cuarteles y hoteles donde se alojaban agentes de Policía y de la Guardia Civil) que, a su juicio, "hacían prever" que el día de la votación "podía haber un riesgo para la integridad física de las personas".

De esta manera, Millo, citado como testigo por las acusaciones, no sólo avaló el relato de violencia en que la Fiscalía sustenta las penas por rebelión que pide para 9 acusados, sino que rebasó el marco temporal al que hasta ahora se había ceñido: el 20-S y el 1-O.

El examen del testigo deparó menos detalles sobre el operativo de seguridad que la testifical que prestó la víspera el ex número dos de Interior José Antonio Nieto. Pero fue mucho más rico en percepciones y sensaciones y trazó una panorámica más completa que interesa sobremanera al Ministerio Público.

"Arrojar objetos incendiarios no es pacifico, es violento. Pintar en una pared 'Millo muerte', muy pacífico no es", se quejó el exdelegado del Gobierno, que, de paso, reveló que la pintada la limpió su propia hija.

El testigo atribuyó la gestación de ese clima al "planteamiento suicida" del entonces presidente catalán, Carles Puigdemont, en alusión a su negativa a desconvocar el referéndum ilegalizado por el Tribunal Constitucional.

Que no pensaba dar "marcha atrás" lo supo Millo desde la primera reunión que celebró con el ahora acusado en rebeldía, en diciembre de 2016: "Yo voy a convocar el referéndum y después seguimos hablando", zanjó. Y aquí el exdelegado se permitió usar la misma expresión que algunos de los acusados emplearon en sus declaraciones para ratificar su voluntad de diálogo: la "silla vacía" en la que, a su parecer, tendría que haberse sentado Mariano Rajoy.

La "silla vacía" de la que ayer habló Millo era la de Puigdemont. "La respuesta que me dio fue que él haría lo que tenía que hacer", contó al tribunal que juzga el procés. En cambio, el acusado Oriol Junqueras, entonces vicepresident del Govern, no era "partidario de ir tan deprisa". En uno de los contactos que mantuvo con el número dos, éste le dijo: "Soy independentista, lo he sido siempre y no tengo que demostrarlo. Otros en mi Gobierno no lo habían sido nunca y ahora tienen que hacer un esfuerzo importante para demostrar que lo son".

Como el lunes Nieto, Millo empleó la expresión "el mundo al revés" para referirse a las visiones antagónicas que expusieron una parte y otra en la Junta de Seguridad del 28 de septiembre. Nieto la calificó de "surrealista"; Millo, de "esperpento". "El Govern nos dijo que iba a haber un referéndum, que a ver cómo nos poníamos de acuerdo para que todo funcionara con normalidad, y lo que teníamos sobre la mesa era un auto del Tribunal de Cataluña que ordenaba impedir la celebración de ese referéndum".

El testigo consideró "evidente" que los Mossos no cumplieron el mandato judicial de impedir el 1-O, y que la Policía Nacional y la Guardia Civil emplearon la fuerza "proporcionalmente y de manera ejemplar", tal como la víspera afirmó Nieto.

Los relatos de ambos fueron coincidentes en muchos puntos. Pero si Nieto dirigió su arremetida contra la "inacción" de los Mossos, Millo lo hizo contra la "irresponsabilidad" de Puigdemont, quien además de alentar "a todo el mundo" a votar, llamó a "proteger las urnas", lo que, en opinión del testigo, incrementó el número de personas "dispuestas a oponerse, a veces violentamente, a la policía judicial". Y empleando, incluso, "la trampa del Fairy", que el testigo reveló que le había descrito un agente lesionado: "Verter detergente en la entrada de un colegio para que cuando los policías entraran, resbalaran, cayeran y luego les patearan en la cabeza".

Por otra parte, el teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Asens, 'número dos' de Ada Colau, aseguró ayer en una rueda de prensa ante el Tribunal Supremo que la resolución de la Audiencia de Barcelona, que ve "desmesurada violencia" en las cargas policiales del 1-O, "desmonta" la tesis de la fiscalía que imputa la violencia a los manifestantes.

Asens consideró esta resolución un "ataque a la línea de flotación" de la tesis de la fiscalía y de los responsables del anterior Gobierno de Mariano Rajoy, que han defendido en sus declaraciones que la policía actuó correctamente para impedir el referéndum.