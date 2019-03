Informar del Consejo de Ministros es una "obligación democrática", defiende Celaá

Pese a las pretensiones de PP y Ciudadanos de que se suprima, ayer hubo, como cada viernes, rueda de prensa al final del Consejo de Ministros. Isabel Celaá, la portavoz del Gobierno, defendió como "obligación democrática" dar cuenta de los acuerdos, aunque eludió todo comentario político a la espera de que la Junta Electoral Central (JEC) se pronuncie sobre los recursos de los populares y los de Rivera contra estas comparecencias, nunca cuestionadas hasta ahora.

La portavoz del Ejecutivo de Pedro Sánchez rebajó ayer, respecto a otros viernes, el tono de sus críticas a la oposición. "Vamos a ser cautelosos, vamos a esperar a cuál es la decisión de la Junta Electoral Central", señaló la ministra, quien confía en que el lunes la Junta Electoral se pronuncie en favor del Ejecutivo frente a las reclamaciones del PP y Ciudadanos por el supuesto uso partidista de estas comparecencias. En consonancia, Celaá evitó pronunciarse sobre el rechazo del PP a acudir a la manifestación del 8-M. "El Gobierno no va a opinar sobre lo que otras formaciones piensan hacer", señaló en su empeño de ser "disciplinada", "Estamos aquí, ustedes y nosotros", dijo a los periodista, "para cumplir la obligación democrática de información a la ciudadanía". Junto a ella la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, se preparaba para dar cuenta de diversas medidas que conforman los que el Gobierno denomina "viernes sociales", decretos leyes que deberán someterse a la Diputación Permanente del Congreso y que son el detonante del empeño de la oposición en cerrar el escaparate semanal del Ejecutivo.

El recurso presentado por Ciudadanos pide a la JEC que inste al Gobierno a no utilizar el Consejo de Ministros para presumir de los "logros obtenidos" por el Ejecutivo de Pedro Sánchez ni emplear lemas de la campaña electoral del PSOE. El partido de Rivera considera que los decretos leyes que el Ejecutivo pretende sacar adelante pese a la disolución de las Cortes "tienen una obediencia fundamentalmente electoral, máxime cuando no se van a poder implementar e, incluso, tienen carácter estructural, que no atienden a ninguna urgencia que deba ser atendida" ya. El recurso de la formación naranja señala que es "público y notorio" que el Gobierno de Pedro Sánchez está utilizando las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros "como actos de exaltación de sus logros e, incluso, de crítica a la oposición", por lo que pide sus supresión.