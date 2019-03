El líder del PDeCAT avisa de que el partido no perderá su identidad

El presidente del PDeCAT, David Bonvehí, advirtió ayer de que su formación "no va a perder su identidad" en la confección de listas electorales y en la selección de nuevos liderazgos ante futuros comicios. La advertencia parece tener como principal destinataria a la Crida Nacional per la República y a los elementos próximos al expresident Puigdemont que desde Junts per Catalunya (JxC) presionan para que la formación heredera de Convergencia se difumine en estructuras más amplias.

"Nos presentaremos a todas las elecciones. Hay fortaleza y mucha gente para edificar proyectos políticos municipales. Volveremos a ser generosos. No nos da miedo sumar para crear proyectos transversales. Pero no estamos dispuestos a perder nuestra identidad ni personalidad", avisó Bonvehí.

El líder del PDeCAT lamentó que la generosidad les haya llevado a veces a hacer renuncias "con efectos indeseados". En la Asamblea Nacional del partido, celebrada en julio, la coordinadora nacional del PDeCAT, Marta Pascal, renunció a continuar al frente del mismo. Sin embargo, Bonvehí insistió en que en la próxima tanda de elecciones su partido irá con las siglas de JxC para conseguir sus objetivos políticos, entre los que figura seguir siendo relevantes en el Congreso, donde actualmente tienen ocho diputados, aunque las encuestas les dan una fuerte caída en beneficio de ERC.

Mientras, la Crida ha propuesto a su presidente, el encarcelado Jordi Sànchez, como cabeza de lista de JxC para las elecciones generales, si bien aún no se ha cerrado un acuerdo con el PDeCAT para una candidatura conjunta. La propuesta ha sido sometida a las bases en una votación que finalizará hoy, sábado, y se considera una respuesta a la decisión de ERC de que el también encarcelado Oriol Junqueras encabece sus listas a las generales de abril y a las europeas de mayo.