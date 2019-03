Y Puigdemont siguió adelante

El 1-O abrió fisuras entre la jefatura de los Mossos y sus responsables políticos. El Govern desoyó todas las advertencias, según ratificó ayer el comisario Emili Quevedo, responsable de la planificación del operativo de la policía autonómica para la jornada del referéndum. Pero la violencia que la Fiscalía busca para sustentar el delito de rebelión, ni mentarla.

Con Quevedo, quien testificó con todas las consecuencias pese a que podía evitarlo al estar investigado en otra causa, llovieron sobre mojado muchos detalles escuchados ya el jueves en boca de otro comisario, el responsable de información Manel Castellví. Este comisario veterano volvió ayer al Supremo para someterse a las preguntas de las defensas. Nervioso y titubeante, Castellví aludió el jueves a preguntas del fiscal Zaragoza al temor a "una escalada de violencia" ante el 1-O de la que los mandos de los Mossos advirtieron al Govern. El suyo fue un testimonio congelado durante el fin de semana, tiempo en el que proliferaron las acusaciones de traición y otras lindezas sobre su persona agitadas por quienes imparten justicia en las redes. Castellví se mostró ayer más tranquilo y las defensas fueron muy cautas, para evitar que cualquier cambio sobre lo declarado antes pudiera relacionarse con presiones al testigo para cambiar su versión. A preguntas de Melero, el defensor del exconsejero Forn, Castellví matizó que "no se preveían actos de violencia el 1-O" sino un "escenario" de "gente haciendo resistencia pasiva ante la actuación de la policía". Sus previsiones respecto a la actuación de radicales fueron "erróneas" porque "los grupos independentistas considerados más violentos no actuaron el 1-O".

Malestar en el cuerpo

Quevedo dejó constancia del "malestar" del cuerpo con el consejero de Interior a raíz de unas declaraciones en las que Joaquim Forn aseguraba que en el 1-O los Mossos mantendrían el operativo habitual de una jornada electoral. "No podíamos actuar con normalidad en una jornada política que había sido prohibida", señaló el comisario. Quevedo aludió de nuevo a las dos reuniones previas, el 26 y 28 de septiembre, entre responsables de los Mossos y la cúpula del Govern. No estuvo presente en el primer encuentro, pero le consta, dijo, que hubo advertencias claras de los problemas de orden público que podría generar el seguir con la consulta. El fracaso en el primer intento llevó al mayor Trapero a pedir el segundo encuentro, al que asistieron cinco mandos de los Mossos, los tres del primer día más Castellví y Quevedo para que "se viera que había unidad de acción". Frente a ellos se sentaron el entonces presidente Puigdemont, el vicepresidente Junqueras y el consejero Forn. Quevedo eludió en todo momento el término "violencia", el que más moviliza a todas las partes en la sala. Los Mossos advirtieron de que "podía haber conflictos entre colectivos antagónicos", "actividades problemáticas" por "la situación general de tensión en el país". Los del Govern "sabían que era incompatible cumplir el mandato judicial de prohibir la consulta, que dijimos que haríamos y celebrar el referéndum", declara Quevedo. Forn calló, Junqueras anticipó que "no habría resistencia y la gente iba a dejar actuar a la policía" y Puigdemont sentenció que "tenían un mandato popular que cumplir y lo iba a llevar adelante".

La declaración de Quevedo estuvo plagada de cifras para conjurar la acusación de que los Mossos iban rendidos de antemano. Una primera estimación, teórica, hablaba de entre 30.000 y 40.000 efectivos para cumplir con la orden de Fiscalía de impedir la consulta. Los Mossos tienen en total 16.600 miembros, pero en ese momento estaban disponibles 11.000 personas, 7.800 de ellas en el operativo de la jornada, porque no se puede colocar a todo el personal en un solo dispositivo y abandonar cometidos básicos como el control de tráfico. Además, tiene que haber previstas fuerzas de relevo. A insistencia de Trapero arrimaron 800 agentes reclutados entre personal que no acostumbra a ir uniformado. La movilización fue muy superior a la de una jornada electoral ordinaria, que se resuelve con 3.500 efectivos. Al operativo había que añadir los 6.000 efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil. Todo fue insuficiente porque resultaba imposible "conseguir la inactividad absoluta en los 2.300 centros de votación", concluyó Quevedo.

La de ayer fue una sesión corta, que rompe con el calendario ordinario en el que los lunes quedan libres. El ritmo hace dudar ya de que el presidente Marchena consiga su objetivo de cerrar esta fase del juicio antes de las elecciones del 28 -A. Por la tarde declararon varios responsables de la empresa Unipost, hoy desaparecida, pero que en aquel momento tenía adjudicada la distribución de la correspondencia de varios departamentos de la Generalitat, entre ellos el de Presidencia. En las sedes de la empresa en Tarrasa y Manresa la Guardia Civil incautó 42.000 cartas destinadas a los responsables de mesas, además de tarjetas censales. El testimonio de tres responsables de la empresa, cargados de detalles sobre la logística de envíos, dejó patente que operaban con la mecánica habitual en un cliente de las dimensiones de la Generalitat. Sin embargo, faltaba la orden de materializar los envíos, que nunca llegó.

Un tal Toni

Uno de los testigos refirió conversaciones con un tal Toni, quien en nombre de Presidencia de la Generalitat anunció la llegada de material pero del que nada se supo después. Otro testigo relató la entrega de palés en plena calle, en lo que parecía más la receptación de un alijo que una remesa de sobres. Detrás de tanta cautela está el desmarque del consejero Turull, quien en su declaración llegó a atribuir este material con logotipo oficial a la actividad de las entidades sociales implicadas en el referéndum. Unipost, al igual que otros proveedores habituales del Govern que declararon días atrás, nunca cobró, lo cual no invalida la acusación de malversación, que agrava los delitos principales que pesan sobre quienes ocupan el banquillo. Mientras la rebelión flojea, la malversación aflora.