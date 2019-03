Guerra abierta en el PP de Asturias

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Gijón, Pablo González, ha pedido que se depuren responsabilidades y se llegue hasta el final tras denunciar haber recibido una carta anónima con amenazas remitida por el hasta ahora secretario general de esta formación en Asturias, Luis Venta, que ha sido suspendido del cargo.

En el escrito, se acusa a González de pertenecer a un entramado de empresas, al que se tacha de "mafia". En el escrito, que tras la investigación policial se ha atribuido al ya ex secretario general del PP de Asturias, a su vez diputado regional, Luis Venta Cueli, cuestiona la legalidad de la actividad empresarial de González. "Estamos hablando de una mafia, prebendas e ilegalidades, subvenciones públicas y derroche para enriquecimiento ilícito de personas", se señala en el anónimo. "Tu, siendo administrador único o no, has estado y estás en el ajo", se asegura en la carta.

"Quien tenga algo contra mi que vaya de frente o a los juzgados", ha señalado Pablo González en una rueda de prensa en la que afirmó que, tras recibir la carta anónima a finales de enero, acudió a la Policía Nacional y que "nunca" pensó que provendría de un compañero de partido.

González ha apuntado que es "profundamente desagradable" y una "sorpresa tremenda" descubrir que fue Venta quien envió la misiva y, tras afirmar que tiene "buena relación" con todos los populares, ha rechazado que se intente "amedrentar" a otras personas con "ideas vagas" en relación al contenido de la misiva dado que ha dejado claro que no es administrador de ninguna empresa desde hace 18 años."Que se llegue hasta el final, pero no tengo interés en polemizar", ha recalcado en su comparecencia ante los periodistas.

Para concluir, ha subrayado que en política "hay límites que no se pueden pasar" y ha llamado a hacer una "reflexión colectiva" para combatir esas discrepancias "desde las buenas relaciones".

El Comité de Derechos y Garantías del PP ha decidido incoar un expediente a Venta y suspenderlo de sus cargos en las direcciones regional y nacional del partido ante la posibilidad de que sea el autor de la carta en la que se amenazaba al edil con desvelar determinadas irregularidades de empresas vinculadas a González.

La candidata del PP a la Presidencia de Asturias, Teresa Mallada, admiteque la situación por la que atraviesa con la dirección regional "es delicada", lo que ha atribuido a las afirmaciones de la presidenta del PP asturiano, Mercedes Fernández, vinculada a Luis Venta, pero ha asegurado que su proyecto es "de puertas abiertas para todo aquel que se quiera sumar" a su proyecto. En cuanto a la candidatura autonómica, la dirigente popular, a la espera de concretarla y notificarla al Comité Electoral, ha señalado que contará con miembros del actual grupo parlamentario aunque ha descartado a Venta, ya que en este momento "no es lo más adecuado".

El candidato del PSOE a la Presidencia de Asturias Adrián Barbón, calificó ayer la situación que vive el PP asturiano de "vodevil" que "no hay película de Almodóvar que lo supere".