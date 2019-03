Torra desafía a la Junta Electoral al mantener los lazos amarillos en edificios públicos

Joaquim Torra no retira los lazos amarillos. El presidente catalán envió ayer a la Junta Electoral Central un escrito en el que se escuda en una supuesta "dificultad legal de cumplir" el requerimiento de retirar estelades -banderas independentistas- y lazos amarillos de los edificios públicos y solicita que "reconsidere" su decisión. Torra tuiteó que el requerimiento -motivado por una denuncia de Ciudadanos- es "un nuevo intento de censura de la libertad de expresión".

La dificultad estriba en que hay "multitud de edificios públicos" que o "no son propiedad" de la Generalitat o "no los gestiona directamente". Torra recuerda que en 2014 el Parlament reconoció la estelada como "símbolo" de "un anhelo de libertad y una reivindicación democrática, legítima, legal y no violenta", sin que el Estado lo cuestionara. De los lazos hace constar la "contradicción que supone la prohibición de la exhibición de estos símbolos en edificios de la Generalitat" invocando la "neutralidad política".