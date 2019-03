Torra acusa a Cs de querer "inducir al error" a la JEC

El presidente catalán, Quim Torra, ha presentado este viernes un escrito de alegaciones ante la denuncia de Ciudadanos por no haber retirado las esteladas y los lazos amarillos de los edificios públicos y acusa a la formación naranja de querer "inducir al error" a la Junta Electoral Central (JEC).

Cs presentó este jueves un escrito ante la JEC donde pedía que se diera la orden a Interior y a los Mossos d'Esquadra para que retiren la simbología soberanista de los edificios de la Generalitat y que se traslade el caso a la Fiscalía por una posible "responsabilidad penal" de Torra.

La denuncia de Ciudadanos, según alega Torra, "tiene una clara intención de inducir a error a la Junta Electoral", ya que la primera resolución de la JEC, del pasado 11 de marzo, "se refería exclusivamente a la retirada de banderas esteladas y lazos amarillos de edificios públicos de la Generalitat", y "no a otros elementos, como pretende la queja del partido político denunciante".

En sus alegaciones, Torra hace constar que las fotografías aportadas por Ciudadanos como "prueba de que no se han retirado los objetos no pueden considerarse como tales al no constar en ellas la fecha en la que fueron tomadas".

En su escrito de alegaciones, Torra pide a la JEC que acuerde "desestimar" lo solicitado por Ciudadanos y que tenga en cuenta la "situación especial" que se da "en el presente periodo electoral", por la celebración del juicio del 1-O en el Tribunal Supremo, en el que se ha "permitido la presencia" de los lazos amarillos.

Según Torra, este juicio "altera claramente los marcos de la neutralidad electoral", teniendo en cuenta además que Vox, "partido que concurre a las elecciones del 28 de abril", actúa como acusación particular, mientras que entre los encausados que están siendo juzgados hay candidatos de JxCat y ERC.

A su juicio, los lazos amarillos son "concordantes con la neutralidad prevista" en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General.

Para Torra, "no puede asociarse el uso del símbolo del lazo amarillo con una formación política concreta que concurra a las elecciones", porque este elemento se ha utilizado "de diversas maneras" según el país y el momento histórico.