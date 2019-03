Ciudadanos incorpora a sus listas para el 28A al abogado del Estado cesado por el Gobierno

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha anunciado la incorporación del ex abogado del Estado Edmundo Bal a las listas de la formación para las elecciones generales del 28 de abril.

Bal, que defendió acusar por el delito de rebelión a los líderes independentistas, fue destituido por el Gobierno como jefe de lo Penal de los servicios jurídicos del Estado al oponerse al criterio de acusar a los líderes del 'procés' por el delito de sedición.

Durante un acto de la formación en Majadahonda (Madrid), Rivera detalló que Bal irá como número cuatro en la lista de Ciudadanos al Congreso por Madrid.

Bal, que ha tomado la palabra en el acto, aseguró que había sido noticia en los periódicos "por un acto injusto, por cumplir con la obligación de una persona honrada".

"Me cesaron porque quería que mintiera y me negué. Me siento especialmente cómodo en este proyecto concreto", ha afirmado.

Rivera ha calificado a Bal de "héroe" y ya había anunciado su "ilusión" ante el anuncio de la nueva incorporación. "Uno de los días más especiales desde que entré en política", escribió.