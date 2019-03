Feijóo considera al PP como la "única vía segura para que no gobierne Sánchez"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, destacó al Partido Popular como la "única vía segura" para que "se tenga en consideración a Galicia" y que no gobierne el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, tras las próximas elecciones generales del 28 de abril.

Así lo aseguró ayer Feijóo en un encuentro con afiliados en Allariz (Ourense), donde hizo hincapié en la importancia de distinguir "el voto útil de lo que no lo es".

"Para Galicia ni es voto útil unas Mareas de Podemos que apoyan los presupuestos humillantes de Pedro Sánchez para nuestra comunidad, ni un BNG que dice que quiere mucho a Galicia, pero pide el voto para Batasuna-Bildu y Esquerra Republicana", apuntó el también presidente de los populares gallegos, según un comunicado del PP.

Feijóo aseguró que quien quiera que gobierne Sánchez "puede votar a cualquiera" pero, "quien quiera que no gobierne el actual presidente y haya un Gobierno alternativo, solo tiene una vía segura: el Partido Popular". También indicó que el voto a Ciudadanos y a Vox beneficia a Sánchez, a Podemos y a los nacionalistas, porque "en muchos casos, el voto a estas formaciones no solo no suman escaños para el centro derecha, sino que, además, puede sumar escaños para la izquierda y los nacionalistas".

Feijóo recordó que "gracias a que los gallegos hace diez años unieron sus fuerzas en el voto útil", en la actualidad, Galicia "recuperó empleo, cumple con el déficit y se endeuda menos".