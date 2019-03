Casado reta a Sánchez a un cara a cara tras proponérselo Albert Rivera

El PSOE sigue aplazando la decisión de aceptar un cara a cara entre el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, y el líder popular Pablo Casado, para que no se le visualice como alternativa, que es lo que, a juicio de José Luis Ábalos, busca Casado con "desesperación" en su pugna con el candidato de Ciudadanos, Albert Rivera. El PP ha accedido a la petición de Mediaset de un cara a cara entre Casado y Sánchez. Y su líder afirmó que espera que el jefe del Ejecutivo lo acepte; si no, debe admitir públicamente que no quiere afrontarlo porque "no le va a ir bien".

El pasado viernes fue Rivera quien retó a Sánchez a un cara a cara para contrastar "los dos únicos modelos" que, en su opinión, hay para España tras excluir como alternativa a Casado.