El Constitucional mantiene la suspensión de Puigdemont como diputado

El Tribunal Constitucional -TC- acordó por unanimidad mantener la suspensión de Carles Puigdemont como diputado del Parlament, al ser procesado por rebelión por el juez Pablo Llarena en la causa del procés. El TC deniega la petición de Puigdemont al entender que esa cuestión no puede resolverse ahora ya que equivaldría a "anticipar un eventual fallo estimatorio" de su recurso. El escrito de Puigdemont reclamaba al TC que levantara cautelarmente su suspensión como diputado, invocando la resolución del Tribunal de Schlewig-Holstein que descartó extraditarlo. El PNV mantiene la duda sobre si concurrirá a las elecciones europeas con el PDeCAT que encabeza Puigdemont. La ANC exigió ayer a las candidaturas soberanistas en las generales que formen "un frente de bloqueo" para "no dar apoyo a la gobernabilidad del Estado español si no se respeta el derecho a la autodeterminación". ANC denuncia la "regresión autonomista" de los partidos catalanes.