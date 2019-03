El BOE publica la revocación de la declaración de utilidad pública a HazteOír

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes 22 de marzo la revocación, por parte del Ministerio del Interior, de la declaración de utilidad pública a la asociación HazteOir.org.

"En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y en el artículo 7.7 del Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública, se acuerda publicar en el Boletín Oficial del Estado la revocación de la declaración de utilidad pública de la asociación HazteOir.org", reza la resolución publicada en el BOE.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, firmó el pasado 5 de febrero la revocación de la declaración de utilidad pública a la organización a través de una resolución de la Secretaría General Técnica del Ministerio, con efectos inmediatos.

El motivo para la revocación fue la "falta al respeto" con campañas como la del autobús a "otras opciones distintas" a las defendidas por la entidad. Así se desprende del expediente del Ministerio sobre el procedimiento de revocación de la utilidad pública.

De esta forma, el Ministerio se refería a una campaña de HazteOir.org en la que puso en circulación un autobús con el lema 'Los niños tienen pene; las niñas tienen vulva. Que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer, seguirás siéndolo. No permitas que manipulen a tus hijos en el colegio'.

Según un informe del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, las campañas y actuaciones de HazteOir.org "no aportan un valor añadido a la sociedad para que pueda valorarse que concurre la utilidad pública".

Por su parte, el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, señaló que la campaña del autobús puede estar "amparada por la libertad de expresión", pero consideraba que dicha actividad no puede ser promotora del interés general porque "la mera realización" de la misma incumple la Ley de asociaciones "al fomentar la intolerancia y menoscabar el principio de no discriminación por razón de orientación e identidad de género".

HazteOir anunció que recurriría a los tribunales la revocación de utilidad pública por parte del Ministerio del Interior porque defiende que la campaña del autobús "ni iba contra nadie, ni faltaba al respeto a nadie" sino que "se limitaba a difundir un derecho constitucional de los padres a exigir formar a sus hijos de acuerdo con sus propias convicciones".

Asimismo, apelaron a la "libertad de expresión" y a la "pluralidad". "¿Cómo se puede sancionar a HazteOir.org retirándole la declaración de utilidad pública con el argumento de que su forma de pensar ha molestado a algunos? Esta manera de argumentar es propia de las dictaduras, pero no de las democracias", denunciaron.

La revocación de utilidad pública afectará en la práctica a los socios de HazteOir.org que ya no podrán desgravarse por los donativos que hacen a la asociación, según ha explicado su presidente, Ignacio Arsuaga. No obstante, ha precisado que no les afecta en cuanto a subvenciones porque "jamás" han recibido una, sino que se financian "exclusivamente" con las cuotas de los socios y las aportaciones de los donantes; ni en lo que se refiere a la exención del IBI porque, según ha dicho, no tienen ningún inmueble en propiedad.

En respuesta a esta resolución de revocación, HazteOir.org también puso a circular por Madrid y otras ciudades españolas, en torno al 8 de marzo, Día de la Mujer, otro autobús bajo el lema "Stop Feminazis" para "denunciar el feminismo radical, el supremacismo feminista y la ideología de género".