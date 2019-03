Casado ironiza sobre la vuelta del líder morado: "No hacía falta, ya está Sánchez"

El presidente del PP, Pablo Casado, ironizó ayer sobre el regreso a la primera línea política del líder de Podemos, Pablo Iglesias: "No hacía falta que volviera", dijo, porque "ya está Sánchez, que es lo mismo". En un acto preelectoral en Mérida, Casado acusó a Sánchez de ser "el responsable" de la situación de Cataluña, donde, sostuvo, le sorprende que no se haya "intervenido" todavía para que los dirigentes autonómicos "dejen de incumplir la ley". "Que no nos engañen, el responsable es Sánchez", denunció Casado antes de volver a insistir en que "Pedro Sánchez es Pablo Iglesias" pues, aseguró, tuvo al secretario general de Podemos "negociando en la cárcel los presupuestos con los presos de Esquerra".

En cuanto al presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, Casado amenazó con un "ya llegaremos nosotros y lo arreglaremos". Criticó, además, que Sánchez sea quien ha permitido que el líder independentista "siga ahí" y que los secesionistas "comanden en toda España".

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, en un acto en Córdoba, advirtió por su parte a Ciudadanos y a Vox de que el "enemigo" es el presidente del Gobierno y que el "adversario" político "es la izquierda". Por ello, resaltó, ahora "las siglas no importan", sino "el bien de España", que, dijo, está en un "momento crítico" en el que hay que estar "unidos todos contra la barbaridad que supone que Sánchez siga en la Moncloa".