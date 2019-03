El Gobierno rechaza que Felipe VI pida disculpas por la conquista de México

El Gobierno y los principales partidos políticos españoles, a excepción de Podemos y el PNV, reprocharon ayer al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador que haya pedido por carta al Rey y al Papa que se disculpen en nombre de España y de la Iglesia por los "agravios" de la Conquista. El Gobierno rechazó "con toda firmeza" lo que consideró peticiones "extemporáneas".

La chispa saltó el lunes cuando López Obrador pidió que se haga "un relato de lo sucedido desde el inicio de la ocupación, de la invasión militar y los tres siglos de colonia". La petición se inscribe en el discurso pronunciado con motivo del 500.º aniversario de la batalla de Centla „14 de marzo de 1519„, que fue el primer choque armado entre las fuerzas de Hernán Cortés y los mayas chontales del actual estado de Tabasco.

Tras la victoria, Cortés continuó su avance hasta la conquista de Tenochtitlán „Ciudad de México„ y la dominación del imperio mexica, más conocido en la historiografía como imperio azteca „en 1521„.

López Obrador explicó que ha enviado a Felipe VI y a Francisco sendas cartas para pedirles una revisión histórica de los acontecimientos y una disculpa. "Sobre todo, que se reconozcan los agravios que se cometieron y sufrieron los pueblos originarios". En la conquista española de México, dijo, todavía hay "heridas abiertas. Y es mejor reconocer que hubo abusos y se cometieron errores. Es mejor pedir perdón y, a partir de esto, buscar hermanarnos en una reconciliación histórica", aseguró.

El presidente mexicano resaltó que la Conquista no fue un encuentro de culturas sino "una invasión", con "actos de autoritarismo y de avasallamiento", en la que "se impuso una cultura sobre otra" hasta el punto de que se construyeron las iglesias católicas sobre templos prehispánicos.

López Obrador resaltó que no pretende una revisión histórica para "resucitar diferendos" sino para avanzar en la reconciliación. El presidente mexicano recordó que ya el Papa pidió perdón enBolivia. "Queremos que lo haga aquí „en México„", añadió.

El dirigente izquierdista afirmó que durante las celebraciones de la independencia „que tendrán lugar en 2021„, él mismo pedirá perdón en nombre del Estado por los "abusos cometidos" contra los pueblos indígenas en estos 200 años y puso como ejemplo el exterminio de los yaquis en el siglo XIX, la represión de los mayas a principios del XX y el exterminio de la comunidad china durante la Revolución Mexicana de 1915.

La primera respuesta del Gobierno fue una nota en la que consideró que "la llegada, hace 500 años, de los españoles a las actuales tierras mexicanas no puede juzgarse a la luz de consideraciones contemporáneas". La vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, añadió que "El jefe del Estado, el rey Felipe VI, no tiene que pedir perdón a ningún país y no va a ocurrir esto".

El presidente del PP Pablo Casado, calificó de "inadmisibles" y de "afrenta contra España y su historia" las declaraciones del presidente mexicano. Casado reclamó al Gobierno que diga "a este tipo de gobiernos izquierdistas que no aceptamos la difamación sobre nuestra contribución histórica".

La vicesecretaria de comunicación de los populares Marta González, apuntó al respecto que es como si ahora se piden cuentas a "los países nórdicos por los asaltos vikingos".

El líder de Ciudadanos Albert Rivera, habló de "ofensa intolerable al pueblo español" y sentenció que "así actúa el populismo: falseando la historia y buscando el enfrentamiento".

La portavoz adjunta parlamentaria de Unidos Podemos Ione Belarra, aseguró que López Obrador "tiene mucha razón en exigirle al Rey que pida perdón por los abusos en la Conquista" y prometió que, si gobierna Podemos, habrá "un proceso de recuperación de la memoria democrática y colonial que restaure a las víctimas".

El portavoz del PNV en el Congreso Aitor Esteban, cree que "no pasaría nada" porque España reconociera que "eliminó culturas" en la conquista de México, pero al Estado mexicano "le correspondería también hacer una declaración por masacres como la de del pueblo Yaqui".