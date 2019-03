Querella del fiscal contra Torra por los lazos y del president contra la Junta Electoral

La Fiscalía Superior de Cataluña presentó ayer una querella por desobediencia contra el presidente de la Generalitat Joaquim Torra, al que acusa de desoír la orden de la Junta Electoral Central „JEC„ de retirar los lazos amarillos y pancartas en apoyo a los políticos presos de los edificios públicos de Cataluña.

A las pocas horas, Torra contestó presentando la querella que había anunciado contra la JEC por presunta prevaricación y replicó a la de la Fiscalía en su contra denunciando que en el Estado "la represión no para" y avanzó que presentará los recursos y alegaciones pertinentes, aunque puntualizó: "Como en el caso del juicio al procés, no nos defenderemos de nada, sino que acusaremos al Estado de su involución democrática". Advirtió que si el Supremo desestima su querella contra la JEC, llevará el caso "hasta donde sea necesario". La querella es por la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa por parte de los miembros de la Junta, conocedores de que dictaban "una resolución no adecuada a derecho y, a sabiendas de que la misma resultaba imposible de acatar, decidieron adoptar tal decisión".

En su querella, la Fiscalía sostiene que el president desatendió "reiteradamente" las órdenes de la JEC cuando mantuvo la simbología "partidista", lo que reviste "especial gravedad en cuanto incide directamente en el derecho de participación política de la totalidad de la ciudadanía, que debe ser tutelado y preservado". Torra, "aunque fuera de manera encubierta o simbólica", mantuvo los "elementos objeto del requerimiento" en edificios de la Generalitat, a través de "carteles, imágenes, figuras, fotografías y simbología en general de la misma naturaleza ideológica y partidista, representativa únicamente de los postulados de una parte de la sociedad". Por la tarde, la JEC acordó que la pancarta colgada el viernes en el Palau de la Generalitat, que reza "Libertad de opinión y expresión", no es partidista y no tiene que retirarse.