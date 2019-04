Vox amenaza con vetar las cuentas andaluzas y C's responde: "Nada de imposiciones"

Vox amenaza con vetar la aprobación de los Presupuestos andaluces si PP y C's, que comparten el Gobierno, "no eliminan las subvenciones" destinadas a la memoria histórica. Y lo mismo si no suprimen "las ayudas que no sean de clara utilidad pública y social", tal y como informó el pasado sábado el digital Ok Diario.

"Son dos líneas rojas que el partido no está dispuesto a cruzar", certificó Alejandro Hernández, portavoz de Vox en el Parlamento andaluz. PP y Vox firmaron un acuerdo de investidura en el que se comprometían a "promover una ley de Concordia que sustituya a la ley de memoria histórica".

El vicepresidente de la Junta y líder de C's en la comunidad, Juan Marín, insistió el jueves en que "la ley de Memoria no se va a derogar, igual que la de violencia de género no se va a derogar", instando a continuación a Vox a decir "con qué votos cuenta" para hacerlo.