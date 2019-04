Grande-Marlaska: "Las cloacas ya no existen en el Ministerio del Interior"

Interior está limpio de las actividades al margen de la ley que se pudieran dar en la época en que Jorge Fernández Díaz permaneció el frente del departamento y que el excomisario Villarejo puso en evidencia en su reciente declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón. "Las cloacas no existen en el Ministerio de Interior", afirmó ayer tajante el ministro Fernando Grande-Marlaska en Cádiz, provincia por la que encabeza la candidatura electoral del PSOE.

El titular de Interior instó al líder de Podemos Pablo Iglesias, a que "si tiene algo que decir, que lo diga expresamente, pero no se puede generar desconfianza en las instituciones si no hay datos y elementos objetivos".

La cloaca es el primer asunto de precampaña en el que se centró Pablo Iglesias, quien, recién regresado de su baja de paternidad, se personó como parte afectada en la causa abierta contra Villarejo.

En poder del excomisario apareció documentación sacada del teléfono móvil robado a una estrecha colaboradora de Iglesias, quien considera que el objetivo de la actuación de la denominada policía patriótica era evitar que Podemos llegara al Gobierno.

El secretario general de Podemos atribuye a los socialistas complicidad con el antiguo policía, en prisión desde hace más de un año, por su negativa a permitir que Villarejo comparezca en el Congreso.

Grande-Marlaska asegura que "se han adoptado medidas claras, determinantes" desde la toma de posesión del Ejecutivo de Pedro Sánchez. El ministro puntualiza que, cuando se alude a asuntos oscuros de su departamento, "serán cloacas del pasado y serán policías concretos con nombres y apellidos, supuestamente corruptos, pero de utilizaciones fraudulentas e indebidas de parte del aparato del ministerio, a día de hoy y desde el 6 de junio del año pasado en lo que es el Gobierno de España lo único que rige es lealtad máxima de todos los funcionarios a la Ley y la Constitución".

Grande-Marlaska reprocha, sin citarlo, a Iglesias y considera que "no se puede generar desconfianza en las instituciones si no hay datos y elementos objetivos, es muy importante, por parte de los representantes públicos, que si hay alguna cuestión que pueda conducir a una desconfianza sea dicha de forma expresiva, no simplemente referida o indicada la posibilidad".

Podemos acusa a los socialistas de rechazar, al unirse al Partido Popular y a Ciudadanos para evitar la citación en el Congreso del excomisario Villarejo, la investigación sobre el alcance y actividad de "las cloacas del Estado". "Hay muchas dudas y nosotros hemos querido investigar. El PSOE ha impedido que lo pudiéramos hacer en sede parlamentaria.

Si Podemos no está en el Gobierno las cloacas de interior no se van a limpiar en este país", afirmaba ayer Pablo Echenique, secretario de Organización de Podemos.