El PSC fuerza un debate sobre la "inoperancia" del Govern deTorra

El PSC llevará al Pleno del Parlament de mañana la "inoperancia" del presidente catalán Joaquim Torra. "El Govern ha entrado en desbandada", dijo ayer el secretario de Organización Salvador Illa, al anunciar que los socialistas catalanes instarán a Torra a someterse a una cuestión de confianza o convocar elecciones, dado que no solo no ha sido capaz de aprobar unos Presupuestos, sino que ni siquiera ha podido presentarlos a la Cámara por falta de apoyos y, además, ya no cuenta con mayoría absoluta.

El primer secretario del PSC Miquel Iceta, se ofreció a ayudar al Govern „que comparten los neoconvergentes de Junts per Catalunya y ERC„ a sacar adelante las cuentas catalanas, a condición de que aceptara el diálogo dentro del marco constitucional que defiende el Gobierno de Pedro Sánchez y, por su parte, respaldara el proyecto de cuentas del Estado.

El secretario de Organización del PSC acusa al Govern de Torra de representar solo a una parte de los catalanes, y de prestar más atención a aspectos simbólicos que a las necesidades reales de los catalanes.

Su compañera de filas y portavoz en el Parlament Eva Granados enumeró todo lo que no es el Govern de Torra: "Es un Govern que no gobierna, que no manda leyes al Parlament e incapaz de llegar a acuerdos".

Su producción legislativa es verdaderamente exigua. En apoyo de su exigencia de que Torra se someta al menos a una cuestión de confianza, el PSC cifra en siete los proyectos de ley que se están tramitando ahora en la Cámara autonómica. Y en cuatro las leyes que hasta ahora se han aprobado. Torra es president desde el 14 de mayo de 2018.

Iceta volvió a disculparse ayer por su polémica reflexión de la semana pasada: "Si el 65 por ciento de los catalanes quiere la independencia, la democracia deberá encontrar un mecanismo para encauzar eso".

Lo hizo el domingo ante Pedro Sánchez y ayer calificó sus palabras de "elucubraciones", sin ocultar, además, que pueden enturbiar la campaña electoral del PSOE. "Las campañas se están convirtiendo en una serie de cápsulas ya preparadas y esas son las reglas del juego", reconoció.

El presidente del PP Pablo Casado, no da crédito a estas aclaraciones de Iceta. "Al final, la cabra tira al monte". Y el vicepresidente del Govern y hombre fuerte de ERC Pere Aragonès, tampoco. Al primer secretario del PSC esa reflexión "se le escapó", porque los socialistas saben que el referéndum es la única solución posible, explicó Aragonès.