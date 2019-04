Sánchez y Obama hablan de migración en su breve encuentro

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el expresidente estadounidense Barack Obama han mantenido un breve encuentro en Sevilla en el que han intercambiado ideas sobre la lucha contra el cambio climático y los retos que conlleva la migración.



Así lo apunta el propio Sánchez en dos mensajes en Twitter que ha publicado en su cuenta oficial tras su reunión con Obama esta tarde en Sevilla, donde ambos han coincidido tras participar en la Cumbre Mundial del Turismo.







We, progressive leaders, know that in order to face global challenges such as climate change we need multilateralism. I have shared a very stimulating exchange of ideas on how to tackle global warming with @BarackObama. pic.twitter.com/sqDAOb95lP