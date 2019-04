El Parlament insta a Torra a someterse a una moción de confianza o ir a elecciones

El Parlament instó ayer al presidente Joaquim Torra a someterse a una moción de confianza o convocar elecciones. Una iniciativa del PSC dejó en evidencia la debilidad del bloque soberanista por la renuncia del JxCat a designar sustitutos de Puigdemont y de los otros diputados suspendidos „Josep Rull, Jordi Sànchez y Jordi Turull„ que se sientan en banquillo de los acusados del Tribunal Supremo „TS„.

El resultado de la moción no es vinculante para el president, quien tiene la prerrogativa de someterse a la confianza o anticipar los comicios, pero es la primera vez en la legislatura catalana en que el soberanismo sale derrotado en una votación de cierta trascendencia. La inseguridad sobre el resultado está detrás de su estrategia de reducir al máximo la actividad parlamentaria y ha llevado a la práctica paralización del Govern, que la oposición coincide en denunciar.

La moción de PSC, con 62 votos a favor y 61 en contra, prosperó porque la CUP no participó en la votación. Así, Ciudadanos, PSC, comunes y PP se impusieron a JxCat y ERC, mermados por la falta de 5 votos, los de Puigdemont y los otros 3 diputados de JxCat suspendidos por el TS, a los que hay que añadir al exconsejero Toni Comín. Huido a Bélgica, el extitular de Salud de la Generalitat retiró su delegación de voto en Sergi Sabriá, portavoz parlamentario de ERC. La negativa del JxCat a sustituir a Puigdemont y a los otros diputados provocó la disensión con sus socios de ERC, que sí reemplazaron a los parlamentarios suspendidos por Llarena en el momento de la apertura del juicio oral que ahora se sigue en el TS. La excepción fue Comín.

Torra anticipó ayer que no atenderá la exigencia parlamentaria. El president aseguró que para la derrota del bloque soberanista fue decisivo el "voto de calidad" del juez Pablo Llarena, instructor de la causa contra el procés."Continuamos gobernando con la ambición republicana intacta", afirmó Torra.

Eva Granados defendió la moción del PSC. "Si no gobiernan, si no respetan al Parlament, si no tienen mayoría y han renunciado a presentar presupuesto, váyanse", instó al Govern. Ciudadanos, mantuvo hasta el último momento la incógnita y finalmente apoyó la moción, no sin reprochar al PSC que haya "dado alas" al independentismo desde el Gobierno de Pedro Sánchez. "Ustedes son cómplices de este abandono", reprochó su portavoz Lorena Roldán.