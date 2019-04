"Sí es sí", responde Torra, al "no es no" de Sánchez sobre el referéndum

El presidente de la Generalitat de Cataluña Joaquim Torra, se encaró ayer con el presidente del Gobierno central Pedro Sánchez, que la víspera, taxativo, había afirmado, recuperando su antiguo lema: " No es no', no habrá referéndum en Cataluña". "Yo le digo sí es sí: sí a la independencia, sí al referéndum y sí a la autodeterminación. La mayoría social es independentista", se reafirmó el president, que, de paso, acusó al jefe del Ejecutivo de "jugar" con la convivencia en Cataluña. "No existe ese problema", según Torra.

Pero el presidente de la Generalitat atacó, además, a la excoordinadora general del PDeCAT Marta Pascal, que el domingo se despachó con un "Cataluña no se puede dirigir desde Waterloo, ni se puede regir desde la emotividad desbordada y la antipolítica".

"Hablo con Puigdemont casi cada día, quiero escuchar su consejo, es el líder de la formación a la que pertenezco, y por un mínimo de lealtad política. Este país le debe mucho a Puigdemont", explicó Torra.

"Moralmente ganador"

Cataluña se dirige "desde el Palau de la Generalitat", se defendió el actual president, en un momento que se puede calificar de gran debilidad para él, después de ser instado por el Parlament, la semana pasada, a someterse a una cuestión de confianza o convocar elecciones.

"No convocaré elecciones ni me someteré a una cuestión de confianza", retó a la Cámara catalana el presidente.

JoaquimTorra afirmó que se siente "moralmente ganador" de la moción „que perdió por un solo voto„ al recordar que en la votación no pudieron participar los diputados suspendidos por el juez Pablo Llarena, y cree que la oposición aprovechó esta circunstancia para impulsarla, lo que considera éticamente reprochable.

También reprochó a la CUP que no participara en la votación: "Pienso que en muchas ocasiones debería apoyar al Govern y no cometer los errores que cometió con la investidura de Jordi Turull".