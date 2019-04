"O BNG recupera votantes decepcionados coas forzas que prometían mudalo todo"

O secretario da Unión do Povo Galego (UPG), Néstor Rego, volve á primeira liña da política tras a súa etapa como tenente de alcalde no Concello de Santiago para tentar que o BNG volva a ter representación no Congreso. O número un pola provincia da Coruña aspira a que a "ilusión" que percibe dos cidadáns cara o Bloque unida á "decepción" cara a outras forzas estatais lles permita ser decisivos para que a axenda galega volva ter peso en Madrid.

Que perdeu Galicia nestes anos sen o BNG en Madrid?

Moitas oportunidades de investimentos. Os últimos orzamentos do Estado pactados por Podemos e En Marea co PSOE foron as peores contas para Galicia en 17 anos. Son a terceira parte que hai dez anos. A diferenza é que naquel momento o BNG con dous deputados podía condicionar as decisións do Goberno e aproveitou para conseguir recursos para Galicia.

Cales son as liñas vermellas da axenda galega que teñen que ter en conta partidos que puidesen precisar do apoio do Bloque para gobernar?

Todo apunta que non vai haber maiorías absolutas no Congreso e os deputados que acade o BNG van ser decisivos para recuperar a axenda galega. O Bloque non vai permitir que se del depende goberne a dereita. Pero iso non significa que lle vaiamos dar un cheque en branco a ninguén como fixeron outros no último ano. Colocaremos sobre a mesa os problemas do país e decidiremos en cada momento segundo as circunstancias. Hai elementos chave para empezar a falar: un sistema de financiamento distinto que non nos perxudique como nación, unha tarifa eléctrica galega que garanta postos de traballo a Ferroatlántica ou Alcoa ou ou o traspaso da AP-9. E a recuperación dos investimentos aos 2.100 millóns de hai dez anos, que é o mínimo que se pode pedir.

A que se refiren cando acusan a outras formacións traicionar aos galegos?

Estamos percibindo que hai moita xente decepcionada co tratamento das forzas estatais a Galicia. Moitos dos que votaron a outros partidos que se presentaron como que ían mudalo todo comprobaron que non foi así. E enganaron á cidadanía dicindo que iban ser un grupo parlamentario galego e resultou que non tiñan capacidade para actuar por si mesmos. Agora eses votantes voltan ao BNG porque entenden que é a única forma de ter unha voz que defenda aos galegos. Estamos ilusionados en que o apoio vai medrando nunha campaña decisiva cun 40% de indecisos.

Como van recuperar a ilusión dos que se desencantaron provocando que en 2015 perderan representación no Congreso por primeira vez en 20 anos?

O noso compromiso tamén é ser un muro de contención da ultradereita españolista que ten tres caras pero unha única política: retroceder en dereitos. Cos datos que temos sabemos que podemos frear a súa entrada en Galicia porque o BNG está desputando representación nas provincias da Coruña e Pontevedra a Ciudadanos e a Vox. Na medida en que o BNG entre no Congreso non van remontar estas forzas da dereita máis radical e españolistas que son unha ameaza para a continuación das liberdades democráticas. Por iso, moita xente está valorando esa doble utilidade do voto ao BNG: defender Galicia e a democracia.

Houbo un punto de inflexión cara un novo BNG nas últimas eleccións galegas?

Neses comicios houbo un proxecto ilusionante que xerou un moi bo resultado e desde ese momento esa onda de simpatía non fixo máis que medrar. A mellor mestra é a experiencia e nestes anos demostrouse cal era a posición do BNG con outras forzas. En contraste con esa sumisión a Madrid e os continuos conflictos aquí hai un BNG unido que vai defender os intereses das maiorías sociais.

Foi preciso un proceso de reflexión para remontar?

O BNG mantén a defensa da soberanía desde a súa fundación. Esta ideoloxía mantense pero ao mesmo tempo somos unha forza dinámica que nos últimos anos soubo renovarse, removerse xeracionalmente, recuperar a iniciativa e reconectar coa sociedade.

Ese cambio tamén ilusionou a figuras do nacionalismo desencantados que voltaron ao partido como Anxo Quintana.

Visto como actuaron outras forzas queda claro que o BNG é a alternativa coherente de defensa de Galicia. Iso é o que está permitindo que recuperemos xente e que incorporemos outra. Das persoas que se achegan ao BNG moita non militou no partido e moita é moi nóva en idade. A mocidade galega volve a ter o BNG como referente.

Pódelles perxudicar que haxa varias opcións de esquerda para escoller a quen votar?

Temos unha alternativa diferenciada. Somos unha forza nacionalista que non imos mudar a nosa posición polo que dirán fóra porque a nosa lealdade e só con Galicia. Pola contra, as forzas estatais fixeron o que mandaban as súas direccións en Madrid. Cando se fala de voto útil a Galicia hai que ter claro que é o do BNG porque se o PP levou a cabo políticas antigalegas e antisociais, o PSOE tampouco fixo nada por derogalas cando tivo a ocasión de facelo coa súa alianza con Unidos Podemos e en Marea. Non hai moitas alternativas. Co que ten que ver con Galicia simplemente houbo unha alternancia na discriminación coa que pretendemos acabar.

Temen unha viraxe cara a dereita nestes comicios?

Hai que frear esa dereita ultraespañolista. Á súa razón de ser é negar a existencia de nacións diferentes ou atacar a nosa lingua excluíndoa dos espazos públicos. Aí coinciden as tres formacións. Vannos ter enfronte e queremos ser xa desde as próximas eleccións un muro de contención yunha barreira. Cada deputado do BNG vai ser un deputado menos para esta dereita.

Que papel xogará próxima lexislatura o debate sobre dereito a autodeterminación?

un dereito democrático básico recoñecido pola ONU para todos os pobos do mundo. Votar nunca debe ser un problema. O que son un problema son os partidos con alerxia a que a xente vote . Hai que mudar o modelo autonómico do Estado porque o actual non da ningunha posibilidade de decisión. Este vai ser un debate central nos próximos anos e Galicia non pode quedar atrás.

Como se xestionou a situación de Cataluña?

Da forma máis antidemocrática posible. Meter a líderes políticos no cárcere por querer votar non é compatible coa democracia. Esa actuación para insuflar ese españolismo co PP no Goberno e o PSOE na oposición alentou a aparición doutras forzas pero é a súa responsabilidade.