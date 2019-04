"El votante va a apostar por lo que supuso la aparición de En Marea en Galicia"

La número uno de En Marea al Congreso por la provincia de A Coruña, Ana Seijas, defiende el voto a la formación para "gobernar Galicia desde Galicia", algo que, adelanta, no hacen todas las fuerzas parlamentarias. Entre sus principales propuestas se encuentran la subida del Salario Mínimo Interprofesional, la creación de pensiones justas y la rebaja de la edad de jubilación a los 65 años.

¿Cómo se llegó a la situación en la que la coordinadora de En Marea carece de representación fuera del círculo más próximo a Villares? ¿De quién es la culpa de la situación?

En Marea es una organización que se debe a su gente. En 2016 creamos una alternativa que estuviese al servicio de la gente y emprendimos un camino que continúa a día de hoy. Es una organización que está a disposición de todo el mundo, con la sociedad, con los colectivos, con los movimientos y en general con la ciudadanía de Galicia. Eso es lo que compone En Marea. Todo el mundo está llamado a participar en ella.

Entonces, ¿que no haya representación de los críticos no es por nada en particular?

La organización de En Marea es elegida por los inscritos. Somos radicalmente democráticos y todos los órganos vienen del mandato de las personas inscritas en En Marea, algo abierto a toda la ciudadanía.

¿Qué espacio aspira a representar En Marea en estas elecciones generales?

Aspira a representar a la ciudadanía gallega y a las mayorías sociales. Queremos construir un gobierno de progreso y un gobierno de mayorías, poniendo las justicias sociales en primer plano como siempre hemos hecho.

¿En caso de formar gobierno se priorizaría la voz gallega? ¿Cuál sería el posicionamiento ideológico?

Es un proyecto de progreso para las mayorías. Para que se produzca este progreso, En Marea está dispuesta a llegar a acuerdos y compromisos para lograr el avance del conjunto del Estado pero sin dejar atrás a Galicia, que es lo que ha ocurrido durante estos años. Debemos mirar por nosotros para ser un motor económico y para que tengamos un país desarrollado, con las inversiones y futuro que se nos ha negado desde Madrid estos años. Queremos tener voz y capacidad de decisión es la gobernabilidad del Estado.

¿Cómo afectará la ausencia de Anova?

Nosotros somos un proyecto de mayorías, como decía antes. Todo el mundo es bien recibido y no quiero hablar de otras fuerzas. Quiero hablar de nuestro compromiso con la ciudadanía y nuestra carta de presentación.

Pero con esta ausencia y la fragmentación actual el votante podría sentirlo como una inseguridad.

El votante va a apostar por todo lo que supuso la aparición de En Marea en el panorama político gallego. A partir de nuestro nacimiento nosotros formulamos que la forma de entendimiento es entre personas superando marcos que fracasaron y que no llevaron a Galicia a ser un referente de Estado. Nuestra forma de hacer política es totalmente nueva y eso es lo que va a llevarnos a conseguir buenos resultados el 28 de abril.

¿Cuáles son las líneas rojas que defenderán en caso de negociar un programa de Gobierno?

Queremos un contrato social. Estamos apoyando un desarrollo para las personas, reclamaremos una subida del Salario Mínimo Interprofesional, que las pensiones sean justas, rebajando la edad de jubilación a los 65 años y con un fondo público de pensiones donde no se mercantilice con el trabajo realizado en toda la vida, etc. Es decir, medidas que supongan un avance en lo social y un compromiso con Galicia. Esto tiene que ser mediante unos presupuestos justos para todos.

El CIS deja fuera de la Cámara baja a En Marea y atribuye representación a Podemos por A Coruña y Pontevedra. Defienda por qué los gallegos deberían votar a En Marea.

Las encuestas son muy volátiles. Unas dan unos resultados y otras otros. Nos fiamos de nuestros actos a pie de calle con la gente y con las reuniones que mantenemos con los diferentes colectivos. Creemos que los resultados van a ser buenos y que por nuestro programa y atención a las adversidades de las personas estaremos en Madrid.

¿Hay miedo al voto útil?

En Marea es el voto útil para la ciudadanía gallega. Nosotros frenaremos esa involución democrática que se presenta con la derecha. La derecha no suma y el voto útil para Galicia es En Marea, una fuerza gallega no subordinada que va a gobernar Galicia desde Galicia, no como otras fuerzas que dicen que vana gobernar Galicia desde el Estado.

A la hora de formar gobierno, ¿qué aportarían al Partido Socialista?

El PSOE necesita a Galicia y En Marea para que las políticas de izquierdas sean una realidad.

Pese a que define a las encuestas como "volátiles', el CIS le da un escaño a Vox en A Coruña. ¿Qué opinión le merecería que esta previsión se confirmase?

Confío en que los gallegos apuesten por las libertades y los derechos y garantías. Espero que sea una apuesta de progreso y no de retroceso. Nadie quiere un retroceso para su país. Vamos a luchar para ver ese futuro que merecemos y por el que estamos peleando.

Las nuevas fuerzas que entrarían de la derecha son C's y Vox, que no tienen implantación de base en A Coruña, ¿tienen demasiado peso las cuestiones estatales en la campaña gallega?

Hay que pensar en lo que es bueno para el país y por ello el voto útil es En Marea. Nuestros problemas y nuestras necesidades los conocemos nosotros y debemos ser nosotros quienes luchemos para reclamar ese derecho en Madrid. Hay que apostar por fuerzas que no miren hacia un centralismo porque Galicia no puede convertirse en la periferia del Estado, sino que tiene que ser un motor económico y tenemos que avanzar para tener oportunidades y para aprovechar la potencialidad de nuestra gente y generar riqueza en el país.