"Tenemos la oportunidad de asentar los nueve meses de Gobierno socialista"

El PSdeG ha reformado todas las listas que presenta al Congreso en Galicia. Solo se han salvado dos personas. Una de ellas es Pilar Cancela. La candidata socialista asegura estar "más cómoda" pactando con partidos de izquierda, aunque no descarta llegar a acuerdos con Ciudadanos.

¿Qué es lo primero que hará por la provincia de A Coruña si consigue un escaño en el Congreso de los Diputados?

Hay algo fundamental que afecta, no solo a A Coruña, sino a Galicia en general que es el problema demográfico. Más de un 40% del territorio se está quedando vacío con todo lo que eso supone. A parte de la política industrial que es fundamental, la cuestión demográfica es clave. Porque hablar de demografía es hablar de empleo, de servicios sociales, de comunicaciones y de políticas de conciliación.

¿Qué actuaciones concretas tiene en mente para encarar el problema demográfico?

Lo primero es una cuestión de empleo. ¿Cómo generamos empleo en el ámbito rural en las pequeñas poblaciones? Tiene que ser una gran estrategia de conjunto. Primero hay que ver que recursos endógenos hay en el propio entorno rural. No es lo mismo que ese lugar esté cerca de la costa que en el interior.

Pero, ¿cómo se genera empleo en esas zonas?

La gente en el rural tiene que tener medios para poder vivir allí. Crear oportunidades de empleo. Y algo muy importante, las capacidades y recursos para poder conciliar. Y eso requiere educación pública, servicios sociales para cuidar a los dependientes?

Todas son políticas a medio o largo plazo

Cierto. La inversión que harás ahora no la vas a ver a corto plazo. Pero eso significa poner encima de la mesa un determinado modelo de país.

¿Qué más le preocupa de A Coruña y de Galicia?

La política industrial. Es cierto que hay sectores de la actividad que están funcionando bien. Pero también es cierto que con todas aquellas empresas que derivan de alguna forma del consumo de la energía electrointensiva tenemos un problema. Tenemos el caso de Alcoa, de Ferroatlántica, de Isowatt... La solución tampoco puede ser cortoplacista

Habla de conseguir más crecimiento para Galicia, pero en los presupuestos de Pedro Sánchez la inversión del Estado en 2019 para la comunidad gallega se desplomaba un 19%.

Los datos objetivos son esos y no se cuestionan, pero estamos hablando de una caída de la inversión en infraestructuras, que son fundamentales para un territorio, pero también es cierto que en todas las partidas que tienen que ver con un contenido social hubo un incremento significativo.

Pero aún así la caída de la inversión rozaba el 20%.

Yo, como gallega y como coruñesa, no tenga ninguna duda, de que cuando vi esos porcentajes planteamos las reivindicaciones correspondientes. Los presupuestos que se votaron aquel día fueron una toma en consideración. Era para que se tramitaran. No era la aprobación definitiva. Pero sí que tienen un compromiso los coruñeses y las coruñesas de que para los próximos presupuestos cuando sigamos en el Gobierno, espero que sí, el punto de partida no será ese.

Hablemos de su partido. Solo dos militantes repiten en las listas que el PSdeG presenta a las generales. Una es usted. ¿Qué la lectura hace de que se hayan producido tantos cambios? ¿No se hizo bien antes?

Alguno de los compañeros y compañeros que fueron en la anterior legislatura tomaron decisiones de carácter personal de no seguir. Los proyectos políticos no están ligados a personas puntuales. Los proyectos políticos trascienden afortunadamente a la gente que podemos estar ahora. Estos cambios los enmarco en un proceso de normalidad. Además, hay una nueva dirección en el partido en Galicia que quiere tener su propio equipo. Tampoco le doy más trascendencia.

Es normal que la nueva dirección quiera rodearse de su equipo, pero pidieron a sus bases que se pronunciasen y algunas agrupaciones municipales socialistas no estuvieron muy de acuerdo con los cambios de Ferraz sobre las candidaturas que se habían votado.

No estamos hablando de unas primarias. Lo que sucede es que cuando tú preguntas supones que sirve para algo. Esas situaciones siempre se dieron en nuestra casa cuando se procedía a hacer este tipo de listas. También es verdad que se tienen que equilibrar los dos planteamientos y que cada provincia pueda hacer propuestas. Estos tensionamientos no son buenos, porque nunca caen bien, pero creo que ahora ya estamos en la fase de estar trabajando para las elecciones

¿No son demasiado optimistas en el PSOE? Pedro Sánchez llego a decir que estaban muy cerca de gobernar en solitario. ¿Esa actitud no puede desmovilizar a sus votantes?

Las encuestas desde hace mucho tiempo no informan, sino que condicionan. Tenemos una oportunidad de asentar la hoja de ruta que marcamos con estos nueve meses de Gobierno socialista. Los hechos están ahí. No es que vendamos humo de lo que podríamos hacer.

¿Cómo afectaría un buen resultado del PSOE a nivel nacional para las elecciones locales del mes siguiente?

Tenemos dos citas electorales tan cercanas que lo único que nos queda es centrarnos en conseguir el mejor resultado en las generales porque estamos convencidos de que van a tener un efecto de tracción importante para las municipales.

Ciudadanos ya ha dicho que no va a pactar con el PSOE, pero no hemos escuchado al PSOE decir que no quiere pactar con Ciudadanos.

Este no es un momento de hablar de pactos, porque estamos en plena campaña electoral y queremos conseguir el mayor resultado posible. Ojalá podamos gobernar solos.

Pero todo a punta a que no va ser así.

Estamos en un contexto de fragmentación política y en estas elecciones surge otra fuerza política que viene a sumar o restar, no se bien, por la derecha.

Pero ¿cuál es su opinión?

Yo me siento más cómoda, evidentemente porque hay una identidad ideológica, hablando y llegando acuerdos con la izquierda. En Galicia ya lo demostramos. ¿Eso significa que no tenemos la capacidad de hablar con otras fuerzas políticas? Uno de los valores que tiene el Partido Socialista es ese: la capacidad que tiene de dialogar con otras fuerzas políticas. Y lo que se trata no es tanto de siglas sino de propuestas concretas.