Camps, procesado por cuatro delitos por la construcción del circuito de Fórmula 1

La titular del Juzgado de Instrucción número 17 de Valencia ha decidido procesar al expresidente valenciano Francisco Camps por la construcción del circuito urbano de Fórmula 1, cuya "única intención" era obtener un "rédito personal" con la mejora de su imagen de cara a las elecciones de 2007. En la gestación de la obra, que Camps aseguraba que saldría gratis y supuso a las arcas públicas un desembolso de 89 millones, la jueza aprecia indicios "suficientes, sólidos, razonables y consistentes" de los delitos de continuados de prevaricación, malversación, falsedad documental y cohecho, a los que se puede añadir tráfico de influencias. Junto a Camps, quien anunció que recurrirá la resolución, la jueza procesa a otras quince personas.

Entre los imputados figura el exvicepresidente del Consell y coordinador de la campaña electoral de 2007, Vicente Rambla, por su "papel director" de las grandes iniciativas del Gobierno de Camps y como "continuador" del mecanismo instaurado para financiar la campaña del PP en las elecciones autonómicas de 2007, basada en facturas ficticias o aportaciones de efectivo por empresas. La jueza achaca a Francisco Camps haber "impulsado y permitido" la construcción de un circuito urbano de Fórmula 1. El expresident "ideó, planificó y promovió" la obra "bajo una pretendida apariencia de legalidad que no se correspondía con la realidad, y a sabiendas de ello y de la incompetencia" del órgano contratante, el Ente Gestor de Transportes y puertos (GTP), según indica el auto de procesamiento. La "única intención" de Camps era, para la jueza, proyectar su imagen como máximo representante de la Comunitat y obtener un "rédito personal a través de su proyección pública y política", dada la proximidad de las elecciones autonómicas de mayo de 2007. La magistrada considera el circuito de Fórmula 1, que sería abandonado en 2012, una actuación reprochable penalmente de todos aquellos que, "capitaneados" por Camps, participaron en el proceso "precipitado" y "al margen de la legalidad" para que Valencia acogiera en el verano de 2008 su Primer Gran Premio de Fórmula 1. Aquello supuso un "dispendio de fondos públicos" al faltar un detallado planeamiento. El "coste cero" prometido por el expresident de la Generalitat supuso al final un gasto total de 88,8 millones de euros con cargo al erario público. "Lo cierto es que no hubo tal coste cero, sino merma para las arcas públicas con utilización indebida de fondos públicos y gastos innecesarios, que favorecieron a las empresas a las que se eligió al margen del procedimiento establecido de concurso público y a través de un organismo no competente, el Ente Gestor de Infraestructuras" (GTP), constata la magistrada en su auto.

Camps recurrirá su procesamiento al considerar que la jueza sustenta su decisión en un análisis que "excede de sus competencias". "Ni la Intervención de la Generalitat, ni la Sindicatura de Cuentas ni la Abogacía de la Generalitat pusieron nunca ningún reparo o problema" a la construcción del circuito, afirma el expresidente en declaraciones a Efe.