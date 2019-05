Oriol Junqueras estrecha la mano a Pedro Sánchez y le comenta "tenemos que hablar"

Pedro Sánchez y Oriol Junqueras se estrecharon ayer las manos en dos ocasiones en la sesión constitutiva del Congreso. La segunda vez, además, intercambiaron unas palabras. Fue durante las votaciones para elegir a los vicepresidentes y secretarios de la Mesa de la Cámara baja. El líder del PSOE le preguntó al presidente de ERC qué tal estaba, a lo que éste respondió: "Tenemos que hablar". Después se dieron la mano y, según asegura el PP, el presidente del Gobierno en funciones añadió: "No te preocupes". Los populares no perdieron el tiempo y relacionaron la frase de Junqueras y la respuesta de Sánchez con la existencia de supuestos tratos de los socialistas y los independentistas. Pero fuentes de Moncloa dieron otra interpretación a las palabras del jefe del Ejecutivo, que habría respondido: "No te preocupes", sí, pero porque el presidente de Esquerra le había dicho que no le daba la mano para no comprometerle.