El aún portavoz de Ciudadanos (C's), Juan Carlos Girauta, anunció ayer que su partido pedirá la dimisión de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, si ésta no suspende de sus funciones a los diputados presos en la reunión de la Mesa convocada para hoy.

Así lo confirmó Girauta tras la primera reunión de la Mesa, en la cual C's se mostró disconforme con la petición de un escrito a los letrados de la Cámara para adoptar una decisión sobre los 4 parlamentarios. "Pedir un informe (...) no solo es inadecuado, sino que interfiere en un proceso judicial", dijo Girauta. El PP se plantea actuar contra Batet, y denunciarla ante los tribunales por posible prevaricación y desobediencia, si no suspende "de manera inmediata" a los diputados independentistas presos. Así lo anunció el secretario general del PP, Teodoro García Egea, en un acto en Madrid en el que calificó de "ignominioso" que Pedro Sánchez, le dijese a Oriol Junqueras "no te preocupes".

Vox presentó en el Registro del Congreso un escrito en el que solicita a la Mesa que declare que los parlamentarios presos no han adquirido la condición plena de diputados.