La jueza rechaza archivar el caso de la F1 contra Camps

La titular del Juzgado de Instrucción 17 de València que investiga las presuntas irregularidades en la construcción del circuito de Fórmula 1 insiste en procesar al expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, por estos hechos y rechaza todos los recursos presentados por los dieciséis investigados en esta causa, en un auto al que ha tenido acceso Levante-EMV. La respuesta de la jueza se produce justo una semana después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara el archivo de la causa porque considera que la malversación y prevaricación de las que se acusaba a Francisco Camps, el exconseller de Infraestructuras Mario Flores, diversos cargos de su departamento y empresarios de las consultoras Typsa y Ayesa han prescrito.

La jueza arremete contra la Fiscalía en su auto. Y asegura que "resulta sorprendente y poco serio que sea precisamente el Ministerio Público, quien interpuso querella el 29 de enero de 2018, el que ahora pida el archivo de la causa. Una petición que la Fiscalía Anticorrupción basaba en el informe de la Intervención de la Generalitat que no veía perjuicio para el erario en la construcción del circuito de Fórmula Uno. Para la jueza, este informe "no implica ni que no exista perjuicio económico, ni menos aún malversación de caudales públicos" y tampoco "ha arrojado un resultado esclarecedor y trascendente" por lo que, añade, "resulta difícil de comprender que el Ministerio Público haya esperado a hasta dictarse el auto de incoación de procedimiento abreviado para estimar que no ha constatado perjuicio económico evaluable para la entidad pública Gestor de Transportes y Puertos (GTP)".