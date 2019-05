Los feudos del PP, en juego

En la Comunidad de Madrid, con el 24,96 por ciento escrutado, el PSOE obtiene 42 escaños de los 132 que tendrá la próxima legislatura la Asamblea de Madrid, lo que se traduce en el 30,74 por ciento de los votos, seguido del PP, que se queda como segunda fuerza, con 28 escaños y 20,43 por ciento de los apoyos.

Por detrás, se sitúa Ciudadanos, con 23 escaños y un 17,24 por ciento de los apoyos, seguido de Más Madrid, que entra con 21 diputados y 15,37 por ciento de los votos. Aparece después Vox, con 10 escaños y 8,01 por ciento de los votos, y por último, Unidas Podemos, con 8 escaños y 6,08 por ciento de los apoyos.

Según estos datos, el PSOE podría gobernar en la Comunidad de Madrid después de 24 años, con el apoyo de Más Madrid y Unidas Podemos y lograr la mayoría absoluta en la cámara regional.

La participación en estas elecciones autonómicas ha sido del 63,76 por ciento y la abstención del 36,24, según los datos provisionales facilitados por el Gobierno de la Comunidad.

El PSOE gana en Asturias con más del 50% escrutado

El PSOE obtiene la victoria en las elecciones autonómicas en Asturias con más de la mitad del escrutinio realizado y logra veinte diputados, seis más que en 2015, lo que supone el mejor resultado de los socialistas desde los comicios de 2007, cuando obtuvieron veintiún representantes.

Este resultado deja al PP como segunda fuerza política con nueve escaños, dos menos de los que logró hace cuatro años, y Ciudadanos no logra su objetivo de superar a los populares al conseguir cinco escaños, dos más de los que consiguió en 2015.

Podemos pasa así a ser la tercera fuerza política de la Cámara autonómica con cuatro diputados -cinco menos-, mientras que IU logra tres, frente a los cinco de 2015; Foro consigue dos -uno menos-, y Vox entra la Junta General del Principado con dos representantes.



En Baleares, con el 40,25% escrutado, el PSIB obtiene 19 escaños

En Baleares, con el 40,25 por ciento escrutado, el PSIB conseguiría 19 escaños en el Parlament balear con el 28,24 por ciento de los votos, seguido del PP, con el 21,37 por ciento de los sufragios, que le darían 14 parlamentarios, y Ciudadanos, que obtendría 6 escaños y el 10,32 por ciento de los votos.

A continuación, se situaría Unidas Podemos, con 6 escaños y 9,83% de los votos; MÉS per Mallorca, que obtendría cuatro diputados y el 8,9% de votos; Vox, tres diputados y el 8,58%; el PI, tres diputados y el 7,79% de votos; y MÉS per Menorca, tres diputados y el 1,03 por ciento de los sufragios.

Cabe recordar que la mayoría absoluta en el Parlament se obtiene al obtener 30 escaños.

En las elecciones de 2015, el PP obtuvo 20 escaños, mientras que el PSIB logró 14; Podemos, 10; MÉS per Mallorca, seis; El PI consiguió tres; MÉS per Menorca, tres; Ciudadanos, dos y Gent per Formentera, uno.



En la Región de Murcia, con el 56% escrutado, el PSOE obtendría un diputado más que el PP



En la Región de Murcia, con el 56,31 por ciento escrutado, el PSOE es el partido más votado para la Asamblea Regional en las elecciones autonómicas de con el 32,02 por ciento de los votos y 16 parlamentarios; seguido del PP, con el 31,29 por ciento de los sufragios, que le dan 15 parlamentarios.

Ciudadanos, con un 12,15 por ciento de los apoyos obtendría 6 parlamentarios; VOX entraría en la Asamblea con 5 diputados (9,87%); Podemos-Equo tendría 2 (5,6%) y la coalición municipalista Movimiento Ciudadano-Coalición de Centro Democrático (MC-CCD) entraría con uno (3,06%).

En Murcia se eligen 45 parlamentarios, por lo que la mayoría absoluta requiere sumar 23 diputados.

Por otro lado, la participación fue del 61,81 por ciento y la abstención del 38,19 por ciento.

En Canarias, con el 18,08% escrutado, el PSOE ganaría las elecciones

En las islas Canarias, con el 18,08 por ciento escrutado, el PSOE ganaría las elecciones municipales con el 28,7 por ciento de los votos, seguido del PP con el 17,2 por ciento y Coalición Canaria (CC), con el 10,78 por ciento.

Nueva Canarias (NC) sería la cuarta fuerza con el 7,89 por ciento de los votos mientras que Podemos sería la quinta, con el 6,14 por ciento. Con este dato inicial, el PSOE sumaría 244 concejales, 140 serían para PP, 108 para CC, 71 para NC y 11 para Podemos.

El PSOE, mayoría absoluta en Extremadura, con el 21,62% escrutado

En Extremadura, con el 21,64 por ciento de los votos escrutado, el PSOE obtendría mayoría absoluta en las elecciones autonómicas de este 26 de mayo con 34 diputados y el 47,58 por ciento de los votos, mientras que el PP perdería diez parlamentarios y se quedaría en 18, al lograr el 24,96 por ciento de los sufragios.

En tercer lugar ascendería Ciudadanos, que pasaría de uno a 7 diputados, al conseguir el 12 por ciento de los votos, mientras que Podemos baja al cuarto lugar y pierde dos parlamentarios hasta quedarse en 4, con el 7,22 por ciento de los sufragios.

Además, Vox entraría en la Asamblea de Extremadura con dos diputados, al lograr el 5,21 por ciento de los votos.

Cabe destacar que en la Asamblea de Extremadura se eligen 65 diputados, de forma que la mayoría absoluta está en 33 parlamentarios.



El PSOE, mayoría absoluta en C.La Mancha con el 27% escrutado

El PSOE de Castilla-La Mancha es, con el 27,19 por ciento escrutado, el partido más votado en las elecciones autonómicas y supera la mayoría absoluta, al lograr 19 escaños, mientras que el PP se queda con diez de los 33 escaños.

Según los datos oficiales, consultados por Efe, Ciudadanos irrumpe en las Cortes regionales con tres escaños y Vox también logra representación por primera vez, con un diputado. Sin embargo, Unidas Podemos no lograría ningún diputado.

En porcentaje de voto, el PSOE se hace con el 44,36 por ciento de los votos; el PP, el 27,28 por ciento de los sufragios; Ciudadanos, el 12,06 por ciento y Vox, el 7,05 por ciento.

En 2015, el PP obtuvo 16 diputados, PSOE, 15 y Podemos, dos, si bien tras un acuerdo de investidura, el PSOE regional se puso al frente del Ejecutivo castellanomanchego.

En La Rioja, con el 39,99% escrutado, el PSOE gana con 15 escaños



En La Rioja, con el 39,99 escrutado, el PSOE es el partido más votado para el Parlamento regional con el 39,69 por ciento de los votos y 15 diputados. Obtendrían 5 representantes más que en las anteriores elecciones.

Tras el PSOE, se ha situado el PP, con el 34,23 por ciento, con 13 diputados, 2 menos que en 2015. Por su parte, Ciudadanos, con el 10,45 por ciento de los apoyos lograría 3 escaños, uno menos que hace cuatro años, mientras que Unidas Podemos sentaría a dos representantes en la Cámara riojana, con un 6,19 por ciento de los sufragios. En las anteriores Podemos obtuvo 4 escaños.

En Cantabria, con el 16% escrutado, el PRC sube a 14 diputados



En Cantabria, con el 13,24% de los votos escrutados, el PRC es la lista más votada y sube de 12 a 14 escaños, y el Partido Popular cae a segunda posición y pierde cuatro diputados, bajando de 13 a 9.

El PSOE sube de 5 a 7 diputados; Ciudadanos sube de 2 a 3; Vox entra en el Parlamento de Cantabria con dos diputados; y Podemos, que tenía tres, se queda fuera.

El PSOE ganaría CyL con 34 procuradores con el 47% escrutado

El PSOE sería el partido más votado en las elecciones autonómicas de Castilla y León, con el 47 % de los votos escrutados, al conseguir 34 procuradores y el 35 por ciento de los votos, mientras que el PP lograría 32 y el 32,24 % de los sufragios, por lo que Ciudadanos sería clave con 11 procuradores.

Podemos perdería hasta 8 procuradores y se integraría en el Grupo Mixto con dos procuradores, junto con un representante de Vox, que accedería por primera vez a las Cortes, al igual que Por Ávila, que también se estrenaría con un escaño, y UPL, que mantendría su representante.

En cambio, IU-En Marcha se quedaría fuera de las Cortes de Castilla y León.

El PSOE, la fuerza más votada en Aragón con el 44,84% escrutado

El PSOE, con el 44,84 por ciento de los votos, es el partido más votado en Aragón, con el 44,84 por ciento escrutado. Logra 24 diputados, es decir, 6 más que los que ha tenido en esta legislatura.

Le sigue el PP, que baja de 21 a 16 escaños, con el 21,54 por ciento de los votos, Ciudadanos (Cs), con 11, 6 más que ahora, con el 15,37 por ciento de los sufragios.

Podemos, que ha concurrido con Equo, ha obtenido 5 representantes, con el 7,73 por ciento de los votos, cuando en mayo de 2015 sacó 14. También el PAR baja de 6 a 3 escaños, con el 5,53 por ciento de los votos.

Vox entrará en el Parlamento regional, con 4 diputados, y el 5,81 por ciento; CHA pasa de 2 a 3 diputados, con el 5,71 por ciento de los votos. Por su parte, IU mantendría su escaño, con el 3,11 por ciento de los sufragios.