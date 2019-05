Errores en el escrutinio cambian mayorías en Ibiza, León, Torrelavega y Tui

Las juntas electorales empezaron ayer a detectar y corregir errores en el escrutinio de las elecciones municipales del domingo, y el recuento oficial ya se traducido en bailes de ediles y modificación de mayorías en varias corporaciones. Lo más sonado, por ahora, es lo ocurrido en el municipio de Ibiza, donde el PSOE es desde ayer el vencedor de las elecciones; la ganancia de un concejal para los socialistas en León, y la pérdida de la mayoría absoluta, también socialista, en Tui, aquí por la validación de un voto nulo que engorda la cuenta del PP y le supone un edil más.

El candidato del PSOE en Ibiza, Rafael Ruiz, podrá repetir en la Alcaldía después de recuperar 993 votos que el domingo se adjudicaron por error a otras candidaturas y que significan tres ediles más para el PSOE y uno para el PP, lo que deja fuera de la Corporación a Vox y a Ara Eivissa.

Aparte, en Torrelavega (Cantabria), Vox pierde el asiento que había obtenido en favor del PP.

Los errores detectados por las juntas electorales „que el Ministerio del Interior atribuye a la empresa adjudicataria„ se produjeron en la transferencia de datos desde las mesas al centro donde se recopilaron los datos.

Interior también está molesto con la empresa adjudicataria por la metodología .

Durante el recuento, que es provisional hasta que las juntas electorales eleven los resultados a definitivos, la empresa adjudicataria volcó los resultados procedentes de 57.000 mesas electorales en la web del Ministerio.También incluyó un resumen de los resultados por provincia, pero lo hizo con un criterio diferente al de otros comicios. Así, no aparecen los resultados de todos los partidos, sino un listado de los que han obtenido más concejales, de más a menos. Es decir, que la UTE encargada del proceso optó por subir a la web los votos cosechados por cada partido y que se traducían en escaños, pero los que no servían para adjudicar concejales no los contabilizó.